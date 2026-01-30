Nei giorni scorsi i Carabinieri Forestali del Nucleo di Cosenza, con il supporto dei colleghi di Montalto Uffugo, hanno sequestrato circa 15 quintali di legna di faggio a due uomini di Cerisano, per la presunta ipotesi di furto aggravato. L’operazione è scaturita da un’attività di controllo nel territorio montano, in località Orzatelle di Marano Marchesato, dove i militari hanno udito il rumore di una motosega in uso per l’abbattimento di alberi.

Raggiunta la zona indicata dai suoni, i forestali hanno intercettato un autocarro con due persone a bordo che tentava di allontanarsi. Dal controllo del mezzo è emerso un carico di legna appena sezionata, accompagnato da due motoseghe e un'accetta. Gli uomini non sono stati in grado di fornire alcuna documentazione che comprovasse la legittima provenienza del materiale.

Le verifiche sul posto hanno confermato che il legname era stato prelevato da un vicino bosco ceduo di faggio appartenente al demanio civico del Comune di Marano Marchesato. Qui i militari hanno individuato il taglio recente di otto faggi di grandi dimensioni: sul terreno erano rimasti cimali e ramaglia, mentre i fusti erano già stati caricati sull’autocarro.

Alla luce degli elementi raccolti, gli operanti hanno proceduto al sequestro probatorio della legna e degli strumenti presenti, provvedimento successivamente convalidato dalla Procura competente.

Il procedimento, riferito all’ipotesi di reato, si trova attualmente nella fase iniziale delle indagini preliminari e ogni responsabilità dovrà essere verificata in sede processuale nel pieno contraddittorio tra le parti.