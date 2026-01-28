La 49enne è uscita da casa ieri e non ha più dato notizie di sé. L’appello dei familiari: «Se la vedete chiamate subito il 112 e non perdetela di vista»
Ore di apprensione a San Lorenzo del Vallo per la scomparsa di Tiziana Garofalo: La donna, che ha 49 anni, non dà più sue notizie da ieri sera quando si è allontanata dalla sua casa in via Ciliberti. Dopo la denuncia dei familiari, sono immediatamente partite le ricerche delle forze dell’ordine.
«Chiediamo a chiunque dovesse avvistarla di fare in modo di non perderla di vista e di chiamare senza indugio il numero di emergenza 12, oppure di telefonare al 335402114», si legge nell’appello social pubblicato dai familiari di Tiziana Garofalo.