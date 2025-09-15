Si è spento all’età di 75 anni don Pierino Vaccari, storico cappellano del cimitero di Cosenza, dove da oltre trent’anni esercitava il proprio ministero nella Chiesa dedicata a Gesù Risorto. Compagno di studi del fondatore della Comunità Regina Pacis don Dante Bruno, ordinato sacerdote nel 1978, punto di riferimento della comunità bruzia, sempre presente per offrire una parola di conforto e di sostegno ai familiari dei defunti, aveva un desiderio rimasto purtroppo incompiuto: quello di realizzare nel camposanto di Colle Mussano, un luogo per la sepoltura dei bambini «in modo che questi piccoli angeli – amava ripetere – possano riposare insieme». Tra gli anni ottanta e novanta era stato parroco delle comunità di Trenta, Figline Vigliaturo e Cellara ed anche cappellano dell’Istituto delle Vergini del centro storico di Cosenza. I funerali saranno celebrati domani, 16 settembre, alle ore 16 nella chiesa di San Nicola a Cosenza.