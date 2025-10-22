Sei le persone coinvolte. La Guardia di Finanza di Cosenza ha accertato un volume d’affari che ammonta a 109 milioni di euro, con oltre 40 milioni non dichiarati

Importante operazione della Guardia di Finanza di Cosenza, che ha smantellato un vasto sistema di frodi fiscali e autoriciclaggio nel settore degli pneumatici. Sei le persone coinvolte: una è stata posta agli arresti domiciliari, quattro sono sottoposte all’obbligo di firma presso la polizia giudiziaria.

Secondo quanto accertato, la rete emetteva e utilizzava fatture per operazioni inesistenti con l’obiettivo di eludere il pagamento delle imposte. Il volume d’affari complessivo ammonta a 109 milioni di euro, con oltre 40 milioni non dichiarati. L’Iva evasa supererebbe gli 8 milioni di euro.

Parte dei profitti illeciti sarebbe stata reinvestita nell’acquisto di capannoni e appartamenti per un valore superiore a 500mila euro. Il blitz è scattato all’alba di oggi, coordinato dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta da Alessandro D’Alessio. Alle operazioni hanno partecipato le Fiamme Gialle del comando provinciale di Cosenza e della compagnia di Corigliano Rossano, che hanno eseguito le misure cautelari e i sequestri disposti dall’autorità giudiziaria.