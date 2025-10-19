Un altro episodio che agita le notti del paese. Nel cuore della notte, in località Fossa del Lupo, due auto parcheggiate sono state avvolte dalle fiamme proprio sotto l’abitazione dei proprietari. L’incendio è divampato intorno alle tre del mattino. Dopo un boato improvviso, i residenti sono scesi in strada e hanno dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo e avviato i rilievi, e i carabinieri, al lavoro per capire l’origine delle fiamme. Entrambe le auto sono andate completamente distrutte.

Il nuovo episodio arriva dopo settimane difficili per la comunità: furti, auto incendiate, uno scippo e un atto sacrilego nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Un susseguirsi di fatti che sta alimentando timore e rabbia tra i cittadini, sempre più convinti che qualcosa stia cambiando nel clima del paese. Le indagini restano aperte su ogni ipotesi. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo elementi e testimonianze per capire se esista un collegamento tra i diversi episodi.

Intanto, tra le strade di Spezzano Albanese, cresce la sensazione di insicurezza. C’è chi parla di una vera e propria ondata criminale, chi chiede più controlli e presenza dello Stato. Una comunità piccola, scossa, che oggi si interroga su cosa stia accadendo e su come difendere la propria tranquillità.