Monaco: «Rabbia e dolore per un gesto vile e spregevole. Denuncia contro ignoti»

Rabbia e dolore. Sono le parole usate dal sindaco di Spezzano Sila, Salvatore Monaco, per commentare il grave atto vandalico avvenuto nella giornata di oggi all’interno del cimitero comunale.

Nel primo pomeriggio, diverse cappelle sarebbero state incendiate da ignoti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Municipale per i rilievi e gli accertamenti del caso.

«Provo rabbia e dolore per il vile e spregevole atto compiuto presso il Cimitero comunale – ha dichiarato il primo cittadino –. Nelle prossime ore provvederemo a inoltrare formale denuncia contro ignoti alle autorità competenti».

Il sindaco ha inoltre annunciato che, nella giornata di domani, il cimitero resterà chiuso al pubblico «per consentire ulteriori verifiche e il ripristino dello stato dei luoghi», mentre proseguono le indagini per chiarire dinamica e responsabilità dell’accaduto.