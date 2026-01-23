Un nuovo avanzamento significativo segna il cantiere del Terzo Megalotto della Strada Statale 106 Jonica, una delle opere infrastrutturali più rilevanti per il collegamento dei territori del versante ionico. È stato infatti completato l’abbattimento del secondo diaframma della Galleria Trebisacce in direzione sud, passaggio tecnico cruciale nell’ambito dei lavori in corso.

L’intervento riguarda la galleria più lunga dell’intera tratta, infrastruttura strategica inserita nel nuovo tracciato della Statale 106. La Galleria Trebisacce è costituita da due fornici, ciascuno dedicato a un senso di marcia, con uno sviluppo in naturale di 3.341 metri per la canna Sud e 3.328 metri per la canna Nord. Al centro dell’opera è stata realizzata una finestra costruttiva, soluzione tecnica che consente di ottimizzare le fasi esecutive e di procedere contemporaneamente allo scavo da più fronti.

L’abbattimento del secondo diaframma ha permesso la congiunzione del tratto compreso tra l’imbocco Sud e la finestra costruttiva della canna Sud, un passaggio che rappresenta un ulteriore step verso il completamento integrale della galleria. Le attività residue riguardano ora esclusivamente lo scavo del tratto tra la finestra centrale e l’imbocco Nord, per entrambe le canne. Il completamento totale degli scavi è previsto entro la prossima primavera.

Secondo quanto comunicato da ANAS, l’intero intervento del Terzo Megalotto della SS106 Jonica ha raggiunto un avanzamento complessivo pari a circa l’80%. Un risultato che conferma l’andamento regolare dei lavori e l’importanza strategica dell’opera per il potenziamento della viabilità lungo la dorsale ionica.

Il progetto complessivo prevede la realizzazione di un nuovo tracciato a doppia carreggiata lungo 38 chilometri, con 14 gallerie naturali e artificiali per uno sviluppo complessivo di circa 10 chilometri e 15 viadotti per una lunghezza totale di circa 7 chilometri. Sono inoltre previsti quattro svincoli a servizio della viabilità locale, pensati per migliorare l’accessibilità dei territori attraversati.