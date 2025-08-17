La donna incinta e i due bambini coinvolti nel ribaltamento non sarebbero in pericolo di vita. Restano sotto osservazione all’ospedale di Cetraro

Le condizioni della madre e dei due bambini coinvolti nell’incidente sulla SS18 Tirrena Inferiore, nei pressi dello svincolo per l’ospedale di Paola, risultano stabili. Non verserebbero in pericolo di vita, ma i sanitari continueranno a monitorarli nei prossimi giorni.

L’incidente, avvenuto nella mattinata di oggi, aveva paralizzato la statale e coinvolto tre veicoli. Uno di questi si era ribaltato, trasportando a bordo la donna e i due bambini, che erano stati trasferiti in codice rosso all’ospedale di Cetraro. Altri feriti, presenti sugli altri mezzi, erano stati ricoverati presso l’ospedale di Paola.

La viabilità lungo la statale è rimasta fortemente rallentata per diverse ore, con la carreggiata temporaneamente chiusa e code significative in entrambe le direzioni, mentre il 118 e la polizia stradale erano intervenuti prontamente per gestire l’emergenza.