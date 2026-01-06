Un uomo di 43 anni, ricoverato in una struttura psichiatrica a Terranova da Sibari, è caduto da un’altezza di sei metri, riportando un politrauma. Gli operatori del 118 di Lungro, giunti sul posto, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, a bordo del quale il paziente è stato trasportato presso l’ospedale Annunziata di Cosenza dove adesso è ricoverato in prognosi riservata.

Sull’accaduto hanno avviato indagini i carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano, che non escludono alcuna pista: dal gesto volontario, all’eventuale coinvolgimento di altre persone presenti nella struttura sanitaria psichiatrica