La scossa è stata registrata alle 15.14 con epicentro a 5 km da Montalto Uffugo e profondità di 9 chilometri. Non si segnalano danni né feriti

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata alle 15:14 di martedì 21 ottobre 2025 nel territorio compreso tra Montalto Uffugo e Luzzi, in provincia di Cosenza. Secondo i dati diffusi dalla Sala Sismica INGV di Roma, l’epicentro è stato localizzato 5 chilometri a nord-est di Montalto Uffugo, a una profondità di 9 chilometri.

L’area interessata

La scossa è stata avvertita distintamente in diversi comuni del Cosentino, tra cui Lattarico, Rose, Rende, San Fili e Castrolibero, fino a Cosenza città, dove alcuni residenti hanno segnalato un lieve tremolio dei vetri e delle suppellettili. Il sisma è stato percepito anche nei centri di Torano Castello, San Vincenzo La Costa, Bisignano, Cerzeto e Acri, ma non si registrano danni né feriti.

Il monitoraggio dell’INGV

L’area interessata, nel quadrante compreso tra la Valle del Crati e l’Appennino Paolano, è una zona sismicamente attiva e già in passato è stata teatro di lievi movimenti tellurici.