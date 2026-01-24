La donna si chiamava Rosina Martino e le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Trasportata al centro Grandi Ustioni dell’ospedale Di Summa Perrino di Brindisi, è deceduta in giornata

Si chiamava Rosina Martino l’anziana morta questa mattina dopo un incidente domestico avvenuto ieri pomeriggio a Verbicaro. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata avvolte dalle fiamme dopo che i suoi indumenti avrebbero toccato inavvertitamente il fuoco divampato nel camino. Ad ogni modo, toccherà agli inquirenti ricostruire nel dettaglio le dinamiche della vicenda.

Incidente fatale

Subito soccorsa, la donna erano subito apparsa in gravi condizioni. La paziente era stata poi trasportata d’urgenza al centro Grandi Ustioni dell’ospedale Di Summa – Perrino di Brindisi, dove ha passato la notte, ma in mattinata la situazione è precipitata e la donna è deceduta. I funerali si terranno domani pomeriggio alle 15.30 nella chiesa madre di Verbicaro, dove la salma giungerà direttamente.

Un altro decesso

Proprio in questi minuti sono in corso i controlli in un’altra abitazione di Verbicaro. Da quanto trapelato, un’altra anziana donna sarebbe stata rinvenuta priva di vita nella sua abitazione. Ma dai primi riscontri, sembrerebbe trattarsi, in questo caso, di morte naturale.