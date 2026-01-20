Un uomo ha perso la vita questa mattina all’alba in un tragico incidente stradale ad Amantea, nel Cosentino, mentre percorreva la statale Tirrenica in bicicletta. L’episodio, avvenuto intorno alle ore 7 in località Coreca, ha acceso nuovamente i riflettori sulla sicurezza degli utenti vulnerabili della strada e ha provocato profondo sgomento nella comunità locale.

Secondo le prime ricostruzioni, il ciclista, un uomo di nazionalità straniera, è stato improvvisamente travolto da un veicolo durante il transito sulla carreggiata. L’impatto è stato particolarmente violento e, nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi del 118, per la vittima non c’è stato nulla da fare: è deceduta sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Paola e i sanitari, che hanno provveduto ai rilievi tecnici e alle operazioni di messa in sicurezza del tratto stradale. I militari stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto, ascoltando eventuali testimoni e verificando la posizione dei veicoli coinvolti.

L’incidente ha comportato rallentamenti al traffico lungo la strada statale interessata, mentre le autorità competenti proseguono nelle indagini per chiarire eventuali responsabilità e cause del drammatico impatto.