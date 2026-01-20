Un uomo di nazionalità straniera ha perso la vita dopo essere stato investito intorno alle 7 sulla statale Tirrenica. Carabinieri e 118 sul luogo per rilievi e ricostruzione della dinamica

Un uomo ha perso la vita questa mattina all’alba in un tragico incidente stradale ad Amantea, nel Cosentino, mentre percorreva la statale Tirrenica in bicicletta. L’episodio, avvenuto intorno alle ore 7 in località Coreca, ha acceso nuovamente i riflettori sulla sicurezza degli utenti vulnerabili della strada e ha provocato profondo sgomento nella comunità locale.

Secondo le prime ricostruzioni, il ciclista, un uomo di nazionalità straniera, è stato improvvisamente travolto da un veicolo durante il transito sulla carreggiata. L’impatto è stato particolarmente violento e, nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi del 118, per la vittima non c’è stato nulla da fare: è deceduta sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Paola e i sanitari, che hanno provveduto ai rilievi tecnici e alle operazioni di messa in sicurezza del tratto stradale. I militari stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto, ascoltando eventuali testimoni e verificando la posizione dei veicoli coinvolti.

L’incidente ha comportato rallentamenti al traffico lungo la strada statale interessata, mentre le autorità competenti proseguono nelle indagini per chiarire eventuali responsabilità e cause del drammatico impatto.