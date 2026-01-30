Operazione antidroga nell’Alto Ionio cosentino: un uomo residente a Trebisacce è stato arrestato e posto ai domiciliari dopo il rinvenimento di hashish e materiale per il confezionamento delle dosi all’interno della propria abitazione. L’attività è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, guidata dal procuratore capo Alessandro D'Alessio.

L’intervento rientra nell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposti nella provincia di Cosenza, con particolare attenzione alla fascia ionica. A operare sono stati gli agenti della Squadra Mobile di Cosenza e della Polizia Stradale di Trebisacce, con il supporto dell’unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza – Gruppo Sibari.

Nel corso della perquisizione domiciliare, gli investigatori hanno trovato sostanza stupefacente del tipo hashish, in parte già suddivisa in dosi, per un peso superiore ai 50 grammi, oltre a strumenti e materiale per la pesatura e il confezionamento.

L’attività di polizia giudiziaria si è conclusa con l’arresto del soggetto, che — espletate le formalità di rito — è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria competente.