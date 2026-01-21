Un arresto a Montalto Uffugo e rinvenuta la pericolosissima droga Shaboo: è la prima volta che la temuta sostanza di origine filippina viene intercettata nel territorio cosentino. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Caserma di Lattarico, diretta dal Maresciallo Geraldo Paldino, al termine di un’articolata attività investigativa. Il blitz è scattato a Montalto Uffugo, dove i militari hanno individuato e fermato un giovane classe 2005, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati, tra cui una rapina. Il presunto spacciatore è difeso dall’avvocato Amabile Cuscino.

La droga sequestrata è la cosiddetta Shaboo, una sostanza estremamente potente e pericolosa, nota anche come “droga filippina”. Viene spacciata sotto forma di cristalli trasparenti, molto simili al sale grosso, ed è tristemente famosa per essere associata a numerosi episodi di violenza e gravi reati commessi dai suoi consumatori.

L’arresto a Montalto è arrivato dopo settimane di appostamenti e di raccolta di informazioni, che hanno permesso ai Carabinieri di ricostruire l’attività criminosa del giovane. La perquisizione è stata eseguita anche a Lattarico, località dove il soggetto era solito operare.

Oltre alla Shaboo, i militari hanno rinvenuto e sequestrato bilancini di precisione, cocaina e marijuana, elementi che rafforzano il quadro accusatorio legato allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione rappresenta un segnale d’allarme per il territorio, poiché l’arrivo della Shaboo nel Cosentino apre scenari preoccupanti sul fronte della diffusione di droghe sintetiche ad alto rischio. Le indagini proseguono per accertare eventuali collegamenti e canali di approvvigionamento della sostanza. Come previsto dall’ordinamento giuridico italiano, il soggetto è da considerarsi presunto innocente fino a un definitivo accertamento della sua colpevolezza con sentenza irrevocabile.