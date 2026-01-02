Caduta di rami, alberi e pali elettrici in varie zone. Attivo il numero della Protezione civile comunale
Raffiche di vento stanno interessando nelle ultime ore il territorio comunale di Corigliano-Rossano, dove per la giornata di oggi, 2 gennaio 2026, si registrano venti di libeccio (sud-ovest) con intensità variabile, da moderata a localmente sostenuta, soprattutto lungo le aree costiere e i rilievi ionici.
Secondo il Servizio Meteorologico Nazionale, nella mattinata sono presenti venti provenienti da sud/sud-ovest con raffiche che interessano l’area ionica della Calabria. Anche i principali servizi meteo nazionali segnalano un aumento dell’intensità dei venti meridionali, sia sulla fascia ionica che su quella tirrenica della regione.
Nessuna allerta ufficiale, ma criticità diffuse
Nonostante il Bollettino di criticità nazionale e regionale della Protezione civile non riporti allerte specifiche per vento forte in Calabria né per il comparto “Cala 5” – classificato per oggi in assenza di fenomeni significativi – sul territorio comunale si stanno registrando diverse criticità.
In particolare sono state segnalate:
- cadute di rami, alberi e pali della linea elettrica in varie zone urbanizzate;
- difficoltà nella circolazione pedonale e veicolare, soprattutto nelle aree maggiormente esposte alle raffiche.
Le raccomandazioni alla cittadinanza
Alla luce della situazione, il Comune invita la popolazione alla massima prudenza, raccomandando in modo particolare di:
- evitare soste o passaggi sotto alberature, pali e strutture sospese;
- prestare attenzione durante gli spostamenti, soprattutto lungo le direttrici più esposte ai venti di libeccio;
- segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pericolo o danni a cose e persone.
L’amministrazione comunale sta monitorando costantemente l’evoluzione del maltempo in raccordo con le autorità di Protezione civile territoriali e fornirà aggiornamenti qualora vengano diramate allerte o indicazioni operative di livello superiore.
Numero Protezione civile attivo
Per segnalare situazioni di pericolo o danni è attivo il numero della Protezione civile comunale: 0983 5491651. L’invito è a mantenere comportamenti prudenti fino al miglioramento delle condizioni meteo.