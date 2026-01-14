Il Prefetto di Cosenza, Rosa Maria Padovano, ha disposto la sospensione del Consiglio comunale di Villapiana. Il provvedimento si è reso necessario a seguito delle dimissioni contestuali di otto consiglieri comunali su dodici, rassegnate in data 10 gennaio 2026 e acquisite al protocollo dell’Ente il 12 gennaio successivo.

La decadenza della maggioranza consiliare ha determinato il venir meno delle condizioni di funzionamento degli organi elettivi, configurando la fattispecie prevista dall’articolo 141, comma 1, lettera b), numero 3 del Testo unico degli enti locali (D.lgs. 267/2000), che disciplina i casi di scioglimento e sospensione dei consigli comunali.

Nel provvedimento prefettizio viene evidenziata la sussistenza di motivi di grave e urgente necessità, legati all’impossibilità di assicurare il regolare svolgimento dell’attività amministrativa. Per questa ragione, la Prefettura ha disposto la gestione commissariale dell’Ente.

Contestualmente, il Prefetto Padovano ha incaricato della provvisoria amministrazione del Comune di Villapiana il Alberico Gentile, Viceprefetto a riposo, al quale sono stati conferiti tutti i poteri spettanti al Sindaco, al Consiglio comunale e alla Giunta.

La gestione commissariale resterà in vigore fino alla ricostituzione degli organi elettivi, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente.