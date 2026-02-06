Successo per l’evento patrocinato dal Comune di Rende: performance, laboratori e collaborazione con il Balletto di Calabria. Il liceo valorizza talenti e percorsi professionali d’eccellenza

Il Palacultura Giovanni Paolo II di Rende, con il patrocinio della locale amministrazione comunale, ha ospitato nei giorni scorsi il Galà di danza “MetaMondi” organizzato dal Liceo Coreutico Gioacchino da Fiore con la partecipazione di circa 150 allievi danzatori delle scuole di danza del territorio. Sul palco sono andate in scena performance di danza classica, contemporanea e modern. A seguito della coreografia messa a punto nell'ambito del percorso Formazione scuola-lavoro condotto in partnership con il "Balletto di Calabria", ognuna delle 14 scuole di danza partecipanti ha presentato le proprie coreografie.

«L’iniziativa, al di là dell’evento artistico, ha rappresentato – si legge in un comunicato - la testimonianza concreta del rapporto sinergico instaurato dall’istituto di istruzione, guidato dal dirigente scolastico Brunella Baratta, con le accademie di settore presenti nel comprensorio, nell’ottica di offrire agli studenti una solida preparazione culturale ma anche l’opportunità di entrare in una rete professionale di eccellenza.

Il Liceo da Fiore peraltro, dispone all’interno del plesso scolastico di ambienti sicuri, infrastrutture all’avanguardia e sale attrezzate ed in linea con i requisiti dettati dall’Accademia Nazionale di Danza. Per cui il talento può trovare modo di esprimersi con alta qualità artistica e libertà creativa. Questo laboratorio permanente dell’Arte della Danza si coniuga poi, con le discipline del piano di studi che annoverano, oltre alle materie specifiche dell’indirizzo coreutico, e quindi tecnica della danza classica e contemporanea, laboratorio coreutico, laboratorio coreografico, storia della danza, storia della musica, teoria e pratica musicale per la danza, anche quelle di area comune (lingua e letteratura italiana, lingua e cultura inglese, storia e geografia, filosofia, matematica, fisica, scienze naturali, storia dell'arte).

Così, in una visione di prospettiva – si conclude il comunicato – l’istituto si impegna a garantire una formazione di alto livello ed a sviluppare contestualmente, il pensiero critico delle nuove generazioni, preparandole ad affrontare le sfide del domani».

Il Liceo Gioacchino da Fiore informa inoltre che le iscrizioni sono aperte fino al 14 febbraio.