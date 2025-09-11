Tre giorni di musica giovane e improvvisazione al Museo Civico dei Brettii e degli Enotri di Cosenza. Dal 12 al 14 settembre, l’Armonie d’Arte Festival – fondato e diretto da Chiara Giordano, giunto al 25° anno – inaugura la programmazione Network con “Jazz Opening”, un’iniziativa che mette al centro i talenti under 35. Grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale, gli spazi del Museo diventeranno palcoscenico di performance jazz e improvvisate, con appuntamenti durante tutta la giornata (ore 11.00, 12.30, 16.30, 18.00 e 19.30).

La formula è quella della Open Call, per offrire occasioni concrete di esibizione indipendente ai nuovi musicisti. In programma: Paternostro 4tet, Cerullo Trio, Di Lieto Trio, Costanzo Duo, Gerardo Pizza Trio, Di Stella Duo, Martina Gurrieri Duo, Moribiondi Group. Coordinatore artistico del progetto è Andrea Mellace, musicista calabrese attivo anche a livello internazionale, affiancato dal giornalista e critico musicale Vittorio Pio.

Il concerto speciale del 13 settembre

Ad arricchire la rassegna, sabato 13 settembre alle ore 21.00 il chiostro del Museo ospiterà un evento unico in Italia: il Blue Prospective Trio, formato da Andrea Tommaso Mellace (marimba), Jordan Corda (vibrafono) e Paolo Recchia (sassofono). Il trio propone una sonorità originale che unisce il jazz contemporaneo alle atmosfere cameristiche della musica europea del Novecento, in linea con il tema annuale del Festival “Nuove rotte mediterranee/Transiti”. Un concerto pensato per tutti i pubblici, capace di fondere stili, timbri e scritture in un’armonia raffinata e accessibile. Il programma completo e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale www.armoniedarte.com e sui canali social dedicati.