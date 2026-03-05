Il libro, sequestrato nell’ambito di un procedimento giudiziario, è stato riconsegnato dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale. Ora sarà custodito all’Archivio di Stato
Tutti gli articoli di Cultura
PHOTO
Il volume “Il Teatro dei Pupi” di Ettore Li Gotti è stato restituito alla Biblioteca Civica di Cosenza e all’Accademia Cosentina dopo il dissequestro disposto dalla Procura della Repubblica di Napoli. La consegna è avvenuta lo scorso 5 febbraio 2026 per mano del Comando Carabinieri – Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cosenza, nell’ambito delle attività del Ministero della Cultura dedicate alla salvaguardia dei beni librari.
Il libro è stato riconsegnato al presidente dell’Accademia Cosentina e della Biblioteca Civica, il professor Antonio d’Elia, alla presenza del soprintendente archivistico e bibliografico della Calabria Raffaele Traettino e della funzionaria Gemma Anais Principe. L’operazione è stata formalizzata con apposito verbale redatto dai Carabinieri del Nucleo operativo di Cosenza.
Nella stessa giornata il presidente d’Elia ha provveduto a trasferire il volume all’Archivio di Stato di Cosenza, dove è stato consegnato alla direttrice Maria Spadafora. Anche questa fase è stata ufficializzata con un secondo verbale alla presenza della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Calabria.
Il libro sarà custodito secondo quanto previsto dal protocollo d’intesa promosso dall’Accademia Cosentina e dalla Biblioteca Civica, che coinvolge il Ministero della Cultura – attraverso le Soprintendenze della Calabria, il Segretariato regionale, l’Archivio di Stato di Cosenza e la Biblioteca Nazionale – insieme al Comune e alla Provincia di Cosenza. L’obiettivo è garantire la tutela e la conservazione del patrimonio librario della storica istituzione culturale cittadina.
L’operazione rappresenta un ulteriore passaggio nel percorso di salvaguardia e valorizzazione dei beni della Biblioteca Civica. Il presidente d’Elia ha ringraziato la Procura della Repubblica, il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri, la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Calabria, l’Archivio di Stato di Cosenza, la Biblioteca Nazionale e il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per il lavoro svolto.
Accademia Cosentina e Biblioteca Civica hanno inoltre espresso apprezzamento per l’impegno delle istituzioni locali nel processo di recupero e riqualificazione della biblioteca, citando il sostegno dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Franz Caruso e della Provincia di Cosenza, prima sotto la presidenza di Rosaria Succurro e oggi con Giancarlo Lamensa.
Il presidente d’Elia ha infine auspicato che possano proseguire rapidamente i lavori che riguardano il palazzotto dell’Accademia Cosentina e il complesso di Santa Chiara, con l’obiettivo di restituire pienamente alla città la storica Biblioteca Civica, una delle istituzioni culturali più antiche e prestigiose del territorio.