Il libro, sequestrato nell’ambito di un procedimento giudiziario, è stato riconsegnato dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale. Ora sarà custodito all’Archivio di Stato

Il volume “Il Teatro dei Pupi” di Ettore Li Gotti è stato restituito alla Biblioteca Civica di Cosenza e all’Accademia Cosentina dopo il dissequestro disposto dalla Procura della Repubblica di Napoli. La consegna è avvenuta lo scorso 5 febbraio 2026 per mano del Comando Carabinieri – Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cosenza, nell’ambito delle attività del Ministero della Cultura dedicate alla salvaguardia dei beni librari.

Il libro è stato riconsegnato al presidente dell’Accademia Cosentina e della Biblioteca Civica, il professor Antonio d’Elia, alla presenza del soprintendente archivistico e bibliografico della Calabria Raffaele Traettino e della funzionaria Gemma Anais Principe. L’operazione è stata formalizzata con apposito verbale redatto dai Carabinieri del Nucleo operativo di Cosenza.

Nella stessa giornata il presidente d’Elia ha provveduto a trasferire il volume all’Archivio di Stato di Cosenza, dove è stato consegnato alla direttrice Maria Spadafora. Anche questa fase è stata ufficializzata con un secondo verbale alla presenza della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Calabria.

Il libro sarà custodito secondo quanto previsto dal protocollo d’intesa promosso dall’Accademia Cosentina e dalla Biblioteca Civica, che coinvolge il Ministero della Cultura – attraverso le Soprintendenze della Calabria, il Segretariato regionale, l’Archivio di Stato di Cosenza e la Biblioteca Nazionale – insieme al Comune e alla Provincia di Cosenza. L’obiettivo è garantire la tutela e la conservazione del patrimonio librario della storica istituzione culturale cittadina.

L’operazione rappresenta un ulteriore passaggio nel percorso di salvaguardia e valorizzazione dei beni della Biblioteca Civica. Il presidente d’Elia ha ringraziato la Procura della Repubblica, il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri, la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Calabria, l’Archivio di Stato di Cosenza, la Biblioteca Nazionale e il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per il lavoro svolto.

Accademia Cosentina e Biblioteca Civica hanno inoltre espresso apprezzamento per l’impegno delle istituzioni locali nel processo di recupero e riqualificazione della biblioteca, citando il sostegno dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Franz Caruso e della Provincia di Cosenza, prima sotto la presidenza di Rosaria Succurro e oggi con Giancarlo Lamensa.

Il presidente d’Elia ha infine auspicato che possano proseguire rapidamente i lavori che riguardano il palazzotto dell’Accademia Cosentina e il complesso di Santa Chiara, con l’obiettivo di restituire pienamente alla città la storica Biblioteca Civica, una delle istituzioni culturali più antiche e prestigiose del territorio.