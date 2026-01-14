Riprende la programmazione della rete teatrale calabrese diretta da Alfredo De Luca. A fine mese in scena Carlo Buccirosso e Peppe Barra tra Diamante, Paola, Rende e Morano

Riprende, dopo la pausa invernale, la programmazione teatrale di DAS – Borghi d’Arte e Scena, rete teatrale calabrese diretta da Alfredo De Luca, realizzata in collaborazione con Teatro Rossosimona e Compagnia Teatrale Allegra Ribalta, con il cofinanziamento della Regione Calabria e il patrocinio degli enti coinvolti.

Il progetto, ormai riconosciuto come un vero e proprio circuito teatrale regionale, prosegue il suo percorso di valorizzazione dei borghi e delle principali location culturali e turistiche della Calabria, puntando sulla circolazione di produzioni di alto profilo artistico e su una programmazione capace di contrastare la stagionalità dei flussi culturali.

Il nuovo segmento della rassegna guarda a Napoli e porta in scena due tra le figure più rappresentative del teatro partenopeo contemporaneo. Carlo Buccirosso, autore, regista e interprete di riferimento della scena comica italiana, arriva in Calabria con la nuova commedia “Qualcosa è andato storto”, spettacolo valorizzato anche da Rai Cultura. L’opera andrà in scena lunedì 27 gennaio al Teatro Vittoria di Diamante e martedì 28 gennaio nello storico Teatro Odeon di Paola.

Percorso analogo per Peppe Barra, protagonista di “Buonasera a tutti”, spettacolo-concerto che ripercorre la carriera artistica di uno dei pionieri del teatro musicale italiano. Il tour calabrese prenderà il via giovedì 30 gennaio al Teatro Auditorium Unical, per poi proseguire venerdì 31 gennaio al Teatro Odeon di Paola. La chiusura è prevista domenica 1 febbraio nel borgo antico di Morano Calabro, al Teatro Troisi, luogo simbolo del dialogo tra spettacolo dal vivo e identità territoriale.

«Far circolare gli spettacoli nei borghi e nelle location prettamente turistiche valorizza pienamente l’identità territoriale, favorendo la destagionalizzazione», sottolinea De Luca. «È un obiettivo progettuale complesso, soprattutto nei contesti con una ridotta utenza, ma questa rete teatrale nasce proprio con questa finalità: portare artisti di fama nazionale per ripopolare e rivitalizzare le località penalizzate, in particolare nel periodo invernale».

Con DAS – Borghi d’Arte e Scena, la Calabria consolida così un modello culturale diffuso, capace di coniugare qualità artistica, promozione del territorio e sviluppo di una rete teatrale stabile e condivisa.