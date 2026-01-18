Proiezioni e laboratori gratuiti per bambini e ragazzi nelle cinque province. Un progetto educativo che investe sulle nuove generazioni

Il cinema di animazione entra nelle aule scolastiche calabresi come strumento di educazione, creatività e inclusione. È in corso “La Grotta dei Piccoli”, il progetto di educazione all’immagine promosso dall’Associazione Culturale La Guarimba, che sta coinvolgendo bambini e ragazzi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado in un percorso gratuito di visione e creazione cinematografica.

Il progetto interessa 13 istituti scolastici distribuiti nelle cinque province della Calabria, attraversando territori costieri e dell’entroterra. Le attività si stanno svolgendo nei comuni di Amantea, Lago, Campora, Belmonte Calabro, Fiumefreddo Bruzio, Longobardi, Davoli, Reggio Calabria, Mendicino, Montebello Jonico, Mangone, Sant’Onofrio, Gioia Tauro, Lamezia Terme, Isola Capo Rizzuto, Cosenza e Badolato, e proseguiranno fino al mese di marzo.

Accanto alle proiezioni di cinema di animazione, “La Grotta dei Piccoli” propone laboratori di creazione e momenti di formazione pensati anche per gli insegnanti, ai quali vengono forniti strumenti pedagogici e metodologie riutilizzabili nel tempo. L’obiettivo è rafforzare il ruolo della scuola come presidio educativo e culturale, capace di accompagnare gli studenti verso una fruizione consapevole del linguaggio audiovisivo.

Il progetto assume un valore particolare anche per il contesto in cui si inserisce. La Guarimba è infatti una delle poche realtà calabresi ad aver ottenuto il finanziamento del bando CIPS, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Un risultato significativo in una regione segnata da criticità strutturali nel sistema scolastico e, in particolare, dal dissesto finanziario del Comune di Amantea, città in cui l’associazione opera stabilmente.

In questo scenario complesso, “La Grotta dei Piccoli” garantisce accesso gratuito alla cultura, senza alcun costo per scuole e famiglie. Bambini e ragazzi possono così sperimentare direttamente il cinema come linguaggio espressivo, utilizzando strumenti, guide e tecnologie messi a disposizione dal progetto, superando barriere economiche e territoriali.

Con questa iniziativa, l’Associazione La Guarimba conferma il proprio impegno nel costruire percorsi culturali continuativi e accessibili, capaci di attivare i territori e di investire sulle nuove generazioni, anche e soprattutto nei contesti più fragili della Calabria. Un’azione che unisce educazione, creatività e diritto alla cultura, trasformando la scuola in un luogo di scoperta e partecipazione attiva.

Il progetto “La Grotta dei Piccoli” è finanziato dal bando CIPS del Ministero della Cultura e del Ministero dell’Istruzione e del Merito.