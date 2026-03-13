Dal 18 al 21 marzo lo spettacolo scritto e diretto da Antonio Grosso farà tappa a Rende, Vibo Valentia, Crotone e Catanzaro nell’ambito del festival “Un Giorno all’improvviso”

Dopo il successo al Teatro Rendano di Cosenza con il musical Aggiungi un posto a tavola, l’attore e regista Marco Simeoli torna in Calabria con lo spettacolo “Manca solo Mozart”, in programma dal 18 al 21 marzo in quattro città della regione.

Lo spettacolo rientra nel progetto speciale “Un Giorno all’improvviso #Festival – Il Teatro che supera se stesso”, ideato da L’Altro Teatro, Nastro di Mobius e Fondazione Armonie d’Arte, che sta portando spettacoli e performance in numerosi spazi culturali della Calabria.

«È una storia vera, che racconta cento anni di vita del negozio di musica più importante di Napoli – spiega Simeoli –. Vi accompagnerò in un viaggio fatto di ricordi, aneddoti e personaggi della musica, ma soprattutto di Napoli. Sarà uno spettacolo emozionante e divertente. Tutti i più grandi artisti sono entrati lì… tutti, o quasi. Manca solo Mozart».

Lo spettacolo prende infatti spunto dalla storia di “Musica Simeoli”, il negozio di famiglia che per decenni è stato un punto di riferimento per musicisti e artisti partenopei. In scena si intrecciano racconti, memorie e documenti che ricostruiscono non solo la vita del negozio ma anche un secolo di storia italiana, attraverso la musica e i suoi protagonisti.

La drammaturgia e la regia sono firmate da Antonio Grosso, che ha costruito un racconto teatrale popolato da figure che hanno attraversato quelle stanze: da Matilde Serao a Riccardo Muti, allora giovane studente del Conservatorio, fino a Roberto Murolo, Renato Carosone, Sergio Bruni e Totò, senza dimenticare Enzo Avitabile e Pino Daniele.

Il racconto attraversa epoche diverse: dalla Belle Époque alle ombre della Seconda guerra mondiale, dal boom economico degli anni Sessanta alla trasformazione urbana di Napoli, fino agli anni Ottanta segnati da icone come Maradona, Troisi e Pino Daniele.

Il tour calabrese prevede quattro appuntamenti:

18 marzo, ore 20.30 – Palacultura Giovanni Paolo II, Rende

19 marzo, ore 20.30 – Palazzo Gagliardi, Vibo Valentia

20 marzo, ore 20.30 – Auditorium “S. Pertini”, Crotone

21 marzo, ore 20.30 – Complesso Monumentale San Giovanni, Catanzaro

Lo spettacolo si inserisce nel più ampio cartellone del festival “Un Giorno all’improvviso – Il Teatro che supera se stesso”, progetto finanziato con risorse del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Calabria, che prevede 60 appuntamenti in oltre 30 location tra teatri, musei, biblioteche, scuole e spazi urbani.

Un’iniziativa che punta a portare il teatro fuori dai luoghi tradizionali, attraversando l’intera regione, dal Pollino allo Stretto, e coinvolgendo artisti calabresi e nazionali in un dialogo continuo tra cultura, territorio e comunità.