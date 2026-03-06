Morano Calabro si prepara a una nuova serata all’insegna della lirica. Domenica 8 marzo alle ore 19, al Teatro Troisi, andrà in scena “L’Elisir d’amore” di Gaetano Donizetti, nell’ambito del progetto “Muranum… prosa e note”, inserito nell’Intervento n. 9 del PNRR “Ri-abitare Morano”.

Lo spettacolo è una produzione interamente targata Allegra Ribalta, che porta sul palco uno dei titoli più amati del repertorio operistico, confermando – viene evidenziato – l’impegno della compagnia nella valorizzazione della lirica e nella diffusione della cultura musicale sul territorio.

L’appuntamento si inserisce nella tradizione operistica costruita negli ultimi anni dal Teatro Troisi e prosegue il percorso artistico avviato grazie alla collaborazione con l’Orchestra di Fiati di Morano. Per questa produzione sarà protagonista l’Orchestra sinfonica del festival, diretta dal maestro Massimo Celiberto.

A impreziosire la serata sarà anche il Coro lirico “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, che torna a Morano Calabro consolidando un legame artistico con il Teatro Troisi e con il pubblico locale. La regia è affidata ad Alessandro D’Acrissa, che firma una messa in scena pensata per valorizzare la freschezza, l’ironia e la dimensione sentimentale della storia di Nemorino e Adina.

L’evento viene presentato come un nuovo tassello del progetto “Muranum… prosa e note”, che punta a rafforzare il ruolo del Teatro Troisi come spazio di incontro tra musica, teatro e comunità. L’ingresso sarà totalmente gratuito.