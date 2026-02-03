Un ritorno a casa. La compagnia Teatro Rossosimona, nata all’interno dell’Università della Calabria nel 1998 per iniziativa di gruppo di attrici e attori guidati dall’attore e regista Lindo Nudo, torna a promuovere le sue attività al Piccolo Teatro dell’Unical e lo fa mettendo in essere una stagione di ben undici spettacoli pensata per un pubblico ampio e di età differenti.

“Visioni Unical”, questo il titolo del cartellone che ci accompagnerà da febbraio a maggio, riunisce infatti tre rassegne teatrali - “Drammaturgie del Sud”, dedicata ai linguaggi contemporanei; “Nel Campus delle Meraviglie”, con spettacoli teatrali per famiglie; “PTU in Danza”, uno sguardo sull’arte del balletto - che si alterneranno sul palcoscenico del teatro universitario situato vicino all’Aula Magna.

Il primo appuntamento è già il 4 febbraio alle 20:30, per “Drammaturgie del Sud”, con “Pasolini doppio boom”, scritto, diretto e interpretato da Ulderico Pesce, prodotto dalla compagnia Centro Mediterraneo delle Arti. Scrive l’autore e interprete: “A distanza di 100 anni dalla nascita di Pasolini, lo spettacolo mira a raccontare anche il boom economico dell’Italia, che il poeta corsaro legge come una perdita di memorie e identità, il boom delle grandi stragi e l’ultimo boom che l’ha ucciso. Doppio boom vuole raccontare una storia che non va dimenticata ma che, viceversa, va chiarita e diffusa; una storia certamente un po’ sputtanata da distraenti festeggiamenti da centenario, ma una storia che è grande come tutte le storie sbagliate”.

Gli altri spettacoli della stagione, in ordine cronologico, sono: “Puppet Show” – il 17 febbraio alle 17:30 per “Nel Campus delle Meraviglie”; “Searching for Hamlet” – il 5 marzo alle 20:30 per “Drammaturgie del Sud”; “Il pesciolino d’oro”, il 7 marzo alle 17:30 per “Nel Campus delle Meraviglie”; “La leggenda di Colapesce”, il 12 marzo alle 20:30 per “Drammaturgie del Sud”; “La verità di Medea”, il 2 aprile alle 20:30 per “Drammaturgie del Sud”; “Giufà e il mare”, il 2 maggio alle 17:30 per “Nel Campus delle Meraviglie”; “Pasolini”, il 9 maggio alle 20:30 per “PTU in Danza”; “Life in fifty minutes”, il 10 maggio alle 19:00 per “PTU in Danza”; “Parole femmine”, il 14 maggio alle 20:30 per “Drammaturgie del Sud”; “Storie di pezza”, il 30 maggio alle 17:30 per “Nel Campus delle Meraviglie”.

Così Lindo Nudo, direttore artistico della compagnia Teatro Rossosimona: «Si tratta dei primi passi della rinnovata collaborazione con l’Università della Calabria, articolata in scambi didattici e scientifici con i diversi dipartimenti e, soprattutto, orientata agli studenti, che avranno la possibilità di usufruire delle proposte artistiche e formative della compagnia. Una stagione artistica e teatrale rinnovata, finalizzata a rafforzare la qualità culturale e la dimensione comunitaria dell’intero Ateneo».