Visite a contributo libero in 350 città per scoprire l’immenso patrimonio artistico, storico e ambientale del nostro Paese: appuntamento il 10 e l’11 ottobre

Più di 700 luoghi straordinari, molti dei quali solitamente inaccessibili o poco conosciuti, apriranno eccezionalmente le loro porte in occasione della 15ª edizione delle Giornate FAI d’Autunno, il grande evento di piazza che il FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026 in 350 città d’Italia.

L’iniziativa, organizzata dalle Delegazioni e dai Gruppi FAI presenti in tutte le regioni con il fondamentale contributo dei giovani volontari, invita il pubblico a scoprire l'immenso patrimonio storico, artistico e ambientale che ci circonda, grazie alle visite a contributo libero che per due giorni daranno vita a un grande racconto diffuso e corale, fatto di monumenti, architetture, paesaggi, opere d'arte, tradizioni e storie che rappresentano i territori e le comunità che li vivono.

Dagli edifici monumentali ai teatri, dalle chiese ai luoghi dell’educazione, dalle aree naturalistiche ai castelli, passando per collezioni d’arte, esempi di architettura contemporanea e siti insoliti e curiosi, la varietà delle aperture proposte sarà come sempre ampia e sorprendente (elenco dei luoghi aperti e modalità di visita su www.giornatefai.it).

Partecipare alle Giornate FAI d’Autunno non è solo un’occasione per conoscere il patrimonio culturale che ci circonda, ma anche un modo per contribuire concretamente alla sua cura, alla sua tutela e alla sua valorizzazione attraverso l’attività del FAI, di cui, a ogni visita, si potrà sostenere la missione con una donazione.

In questa edizione dell’evento il FAI riserverà una particolare attenzione all’artigianato italiano e al Made in Italy valorizzando i saperi, gli antichi mestieri, le tradizioni manifatturiere, la creatività e le eccellenze produttive che, insieme ai beni storici, artistici e paesaggistici, concorrono alla definizione dell’identità dei territori, e rendono l'Italia un punto di riferimento in tutto il mondo. La Fondazione si impegna a raccontare e a far conoscere a un pubblico sempre più ampio questo patrimonio culturale attraverso aperture e visite speciali, selezionate grazie all'attenzione e curiosità inesauste della sua Rete territoriale e alla collaborazione con Confindustria e Museimpresa.

«Le Giornate FAI ci ricordano che il nostro patrimonio storico, artistico e agricolo suscita non solo conoscenza, ma anche capacità e desideri. È un bacino di ispirazione per i cittadini, italiani e stranieri, che vogliono vivere in un mondo, anche domestico, in continuità con lo stile, la qualità e il gusto del nostro Paese. E lo è, nello stesso tempo, per i protagonisti del Made in Italy, che con la loro creatività e la serietà del loro lavoro assicurano all'Italia quella continuità creativa e produttiva che è uno degli inebrianti profumi che la rendono il Paese più desiderato al mondo» ha dichiarato il Presidente del FAI Marco Magnifico.

Le Giornate FAI d’Autunno si inquadrano nell’ambito delle iniziative di raccolta pubblica di fondi occasionale (Art 143, c 3, lett a), DPR 917/86 e art 2, c 2, D Lgs 460/97). Partecipare alla visita con una donazione significa sostenere la missione di cura e tutela del patrimonio culturale italiano della Fondazione. Ogni Iscritto al FAI e chi farà la tessera per la prima volta durante l’evento potrà beneficiare dell’accesso prioritario in tutti i luoghi e di aperture dedicate. Iscriversi al FAI significa diventare parte di un grande progetto e rappresenta un atto d’amore per l’Italia.

L’elenco delle aperture previste in Calabria

Brognaturo (VV)

Una passeggiata tra i vicoli del paese sarà l'occasione per scoprire storie di terra e di mani sapienti. Il percorso prevede la visita al suggestivo quartiere con i "murales delle ombre" e la piccola mostra degli antichi mestieri; si prosegue con l'ex convento dell'Annunziata dove saranno presenti piccoli laboratori artigiani e, infine, il laboratorio dei Grenci, la storica famiglia di maestri pipai celebri per la lavorazione della radica di erica arborea e la produzione di pipe di eccellenza.

Casignana (RC)

Un viaggio tra memoria e fede alla riscoperta dell’identità culturale del territorio. Dalle piazze moderne addentrandosi nel reticolo di viuzze medievali e palazzi gentilizi del centro storico fino ai ruderi della Chiesa Matrice. Sullo sfondo di un paesaggio incontaminato il percorso si conclude con l'affaccio da Palazzo Moscatello sulla Costa dei Gelsomini.

In Marina, la villa romana di Casignana, uno dei complessi di epoca romana più straordinari del Sud Italia che custodisce il più vasto patrimonio di mosaici romani dell’intera Calabria.

Casignana è una delle aperture dell’Itinerario europeo delle Giornate FAI d’Autunno 2026, in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

Rocca di Neto (KR)

Sarà possibile visitare la Tenuta Rosaneti, di proprietà della famiglia Librandi di Cirò Marina e il museo VITES (Viticoltura, Territorio e Storia): museo d'impresa che aderisce alla rete Sud Heritage.

Il percorso sarà un’immersione nella storia e nella cultura della viticoltura calabrese e comprenderà una passeggiata guidata tra le vigne adiacenti al casale, con la possibilità di raggiungere il suggestivo giardino varietale dalla caratteristica forma a spirale.

Rogliano (CS)

Un ricco itinerario che, sotto il segno della nota scuola degli scalpellini e degli intagliatori nata a partire dal XVI secolo, dal Duomo di San Pietro e Paolo si snoda proseguendo con la Chiesa dell’Assunta e il Museo di Arte Sacra, nell’ex Chiesa di San Giuseppe. Infine, la piccola Chiesa della Madonna delle Grazie, poco fuori dal centro del paese, nel rione di Camina.

Focus dell’apertura sarà il quartiere Cuti che oltre all’importanza storica del suo tessuto urbano e del suo insediamento originario nella città di Rogliano, presenta degli aspetti molto interessanti per la vivacità culturale che negli ultimi anni propone. Degni di nota la “Piccola Biblioteca di Cuti”; Palazzo De Cristofaro, dimora di una scultrice e designer di gioielli in argento; la bottega del liutaio Sandro Sottile.

Nella zona industriale di Piano Lago, a pochi chilometri dal centro abitato di Rogliano, sarà, inoltre, possibile visitare il panificio Cuti e l'annesso Museo del Pane, importante presidio culturale dedicato alla conservazione della memoria materiale ed immateriale legata al pane.

Soveria Mannelli (CZ)

Due eccezionali musei d'impresa, per celebrare la florida vivacità del presente e il valore della memoria. Saranno infatti organizzate visite al Museo Carta di Rubbettino, al Parco d'arte contemporanea e alla Collezione Cavalcanti. Arricchirà la visita anche la passeggiata nel vivaio Allasia Plant dove si potrà seguire il processo di crescita di alberi imponenti e piante officinali e godere dei colori dell'autunno.

E ancora il Lanificio Leo: impresa ancora viva dove il patrimonio di archeologia industriale continua a dialogare con la produzione contemporanea. Sarà possibile osservare momenti della produzione sia attraverso lo storico e monumentale parco macchine di fine ottocento che attraverso macchinari di ultima generazione. Infine, nei pressi del Lanificio Leo, la Chiesa di San Giovanni Battista con il magnifico altare maggiore traslato dall'Abbazia di Corazzo.

Spezzano della Sila (CS)

I visitatori verranno accolti all'interno del Casino Mollo per scoprire da qui la storia dei Giganti della Sila, della famiglia Mollo e della Sila. I pannelli, le audio guide e il racconto delle guide del FAI accompagneranno i visitatori alla scoperta degli aspetti naturalistici e storici del luogo, oltre che il futuro progetto di restauro.

Il Casino Mollo - Bene FAI è una delle aperture dell’Itinerario europeo delle Giornate FAI d’Autunno 2026, in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

Elenco completo dei luoghi aperti in Calabria e modalità di partecipazione all’evento su:

https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-autunno/i-luoghiaperti/?regione=CALABRIA