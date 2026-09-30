L’uomo aveva lasciato la propria automobile a circa 300 metri dal punto in cui è stato successivamente rinvenuto il corpo

È stato ritrovato privo di vita l’ultrasettantenne di Cariati la cui scomparsa era stata segnalata dalla famiglia nella mattinata di oggi. Il corpo è stato individuato in un’area privata, all’interno di un recinto, in una zona poco distante dall’ospedale di Cariati.

Sul posto sono presenti i carabinieri, impegnati negli accertamenti per ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo e chiarire le circostanze che hanno portato al decesso.

Secondo le prime informazioni, l’uomo aveva lasciato la propria automobile a circa 300 metri dal punto in cui è stato successivamente rinvenuto il cadavere. A fornire ulteriori elementi agli investigatori ci sarebbero anche alcune immagini registrate da sistemi di videosorveglianza, che avrebbero documentato gli spostamenti dell’ultrasettantenne prima dell’ingresso nell’area privata.

L’uomo sarebbe quindi entrato all’interno del recinto, dove è stato poi trovato senza vita. Al momento non sono note le ragioni del decesso e non vengono escluse verifiche di natura medico-legale.

Sul luogo del ritrovamento è intervenuto il medico legale, chiamato a effettuare una prima valutazione. Gli accertamenti dovranno stabilire la dinamica e le cause della morte. Non si esclude, al momento, la disposizione di un esame autoptico.

Le indagini dei carabinieri proseguono per ricostruire con precisione gli ultimi movimenti dell’uomo e stabilire cosa sia accaduto all’interno dell’area privata prima del ritrovamento.