Il taglio in vigore dal 1° ottobre, durerà 30 giorni. Meloni: "Altro importante segnale di attenzione a famiglie". Intanto i listini sono già in calo dopo le iniziative di Eni e IP: il gasolio perde fino a 7,6 centesimi in autostrada in due giorni

Anche Q8 introduce un price cap sui prezzi benzina e diesel dal 1° ottobre: il tetto massimo resterà in vigore per 30 giorni e punta a contenere l'impatto del caro-carburanti sugli automobilisti. La decisione, si legge in una nota, arriva "accogliendo l’invito del governo italiano, in un contesto caratterizzato da rilevanti crisi geopolitiche e da significative tensioni sui prezzi dei carburanti. "Ringrazio il Kuwait e il gruppo che controlla gli impianti Q8 in Italia per aver accolto l’appello del Governo italiano rivolto alle società energetiche al fine di calmierare il prezzo dei carburanti. Dopo la scelta di Eni e Socar, oggi da Q8 arriva un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane", dichiara in una nota la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Il tetto massimo dei prezzi si applicherà con un approccio modulare, coerente con le diverse realtà che compongono il sistema di distribuzione dell’Azienda. "La Q8 Italia supporterà opportunamente i gestori ed i partner per garantire la sostenibilità economica dell'intera filiera. Una decisione coerente con il comportamento responsabile concretamente adottato dall'azienda anche negli ultimi mesi, orientato alla tutela dei consumatori e al mantenimento della propria competitività".

In un momento "particolarmente delicato per il sistema energetico", dichiarano da Q8, "caratterizzato da un’imprevedibile volatilità del mercato internazionale, e per i consumatori, Q8 Italia rinnova, quindi, il proprio impegno a fare la propria parte, coniugando attenzione ai prezzi, investimenti industriali, innovazione e responsabilità sociale".