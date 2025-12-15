Un ponte tra università e lavoro: al DIMEG il dialogo tra studenti e professionisti della tecnica ferroviaria. Creare connessioni tra chi studia oggi e chi, partendo dalle stesse aule, ha costruito una carriera di successo: è quanto si è svolto il 12 dicembre presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale (DIMEG) dell’Università della Calabria.

Un’occasione per gli studenti di ascoltare esperienze dal mondo dell’ingegneria applicata, raccontate da chi ogni giorno affronta le sfide della mobilità e dei trasporti. Protagonista dell’appuntamento è stato Domenico Scida, Direttore Tecnico di Trenitalia – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ingegnere ed ex studente di Ingegneria Meccanica all’Unical.

Nel suo intervento, Scida ha offerto una panoramica sullo stato della tecnica ferroviaria in Italia, spiegando come progettazione, gestione e innovazione tecnologica si intrecciano per garantire sicurezza, efficienza e sostenibilità. Ma soprattutto ha condiviso il percorso che lo ha portato dalle aule universitarie a un ruolo di vertice, fornendo agli studenti spunti per orientare il proprio futuro professionale.

L'incontro ha visto la partecipazione di numerosi studenti di corsi di laurea e master dedicati alla mobilità, insieme ai docenti del DIMEG, in un dialogo che ha valorizzato il legame tra formazione accademica e industria. A chiudere la giornata, il Direttore del Dipartimento, Maurizio Muzzupappa, ha omaggiato Scida con la spilla del DIMEG, simbolo di appartenenza e di riconoscimento per chi continua a portare alto il nome dell’Università della Calabria nel mondo del lavoro.