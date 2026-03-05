La Regione Calabria, tramite il Dipartimento Infrastrutture – Lavori Pubblici, ha pubblicato l’elenco provvisorio delle candidature ammesse alla procedura per la nomina del Revisore unico dei conti dell’ATERP Calabria, incarico triennale che sarà assegnato mediante sorteggio pubblico tra gli idonei.

La selezione, viene precisato nell’avviso, non ha natura concorsuale e non prevede graduatorie: serve a costruire un elenco di candidati ammessi, dal quale verrà individuato il nominativo tramite estrazione a sorte, con successiva verifica dei requisiti e nomina secondo le disposizioni della normativa regionale.

Secondo quanto comunicato, l’elenco provvisorio degli ammessi – pubblicato con valore di notifica – comprende 17 nominativi: Marcello Belmonte, Isabella Boselli, Ferdinando Caldiero, Gianluca Cannata, Mara Davi, Luigi Dell’Aquila, Giovanni Malara, Vincenzo Pezzulo, Save­rio Piccarreta, Pia Raffaele, Matilde Riccioli, Andrea Rosanò, Luciana Santagati, Pasqualino Saragò, Anna Maria Servidio, Sergio Tempo, Sergio Zavaglia.

In base a quanto previsto dall’avviso, gli interessati hanno quindici giorni di tempo per presentare una motivata istanza di riesame. Dopo la valutazione delle eventuali richieste, con Decreto del Dirigente Generale sarà approvato l’elenco definitivo degli ammessi. La pubblicazione dell’atto, insieme all’avviso che fisserà data e luogo del sorteggio pubblico, avrà ancora valore di notifica.

Nel frattempo, con un apposito decreto è stata nominata anche la commissione interna per l’istruttoria e la valutazione delle domande relative all’avviso approvato con Decreto n. 18121 del 30 novembre 2025. La commissione è composta dal dottor Domenico Macrì, dirigente del Settore 2 del dipartimento, con ruolo di presidente, dal dottor Costantino Blaiotta come componente e dalla dottoressa Anna Saporito come componente con funzioni di segretario verbalizzante.