Mentre il nuovo decreto energia viene indicato come una misura che potrebbe alleggerire le bollette nel 2026, i numeri dell’ultimo anno disponibile raccontano quanto hanno pagato le famiglie calabresi nel 2025 per luce e gas. Secondo l’analisi di Facile.it, riferita ai clienti domestici con fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata, in Calabria la spesa media 2025 è stata pari a 1.657 euro, un valore solo di poco inferiore al 2024, ma nettamente più alto rispetto al 2018, quando le bollette “pesavano” poco più di 1.000 euro.

Nel dettaglio, nel 2025 a incidere maggiormente è stato il gas, con una spesa media di 967 euro, mentre la bolletta elettrica è arrivata in media a 690 euro. Facile.it evidenzia anche che la Calabria risulta seconda regione in Italia dove si è speso meno per il gas.

Sul contesto pesano però le incertezze dei mercati energetici. Gli esperti di Facile.it avvertono che lo scenario legato al conflitto in Iran rischia di riflettersi sui prezzi delle materie prime: «Lo scenario che si sta delineando in questi giorni in seguito allo scoppio del conflitto in Iran non potrà che tradursi in un incremento del prezzo delle materie prime». E il consiglio è pratico: «Il consiglio è di non abbassare la guardia perché i prezzi sono volatili e, in caso di aumenti improvvisi, chi ha una tariffa variabile potrebbe veder salire le bollette in modo repentino». Da qui l’invito a controllare periodicamente la propria offerta: «Confrontare periodicamente la propria offerta con quelle presenti sul mercato… è il modo migliore per difendersi dai rincari».

L’analisi – basata sui consumi dichiarati da oltre 19.000 utenze in Calabria – entra anche nel dettaglio provinciale.

Per l’elettricità, la provincia con le bollette più alte nel 2025 è Reggio Calabria, con una spesa media di 703 euro a fronte di 2.243 kWh annui. Subito dietro Cosenza con 694 euro (2.206 kWh), poi Crotone con 682 euro (2.157 kWh) e Catanzaro con 681 euro (2.151 kWh). La provincia con la spesa più contenuta è Vibo Valentia, 660 euro per 2.064 kWh.

Per il gas, invece, la classifica cambia: la provincia più cara è Catanzaro, con 1.050 euro medi a fronte di 705 Smc. Segue Cosenza con 1.023 euro (685 Smc), poi Vibo Valentia con 984 euro (655 Smc). Le bollette più leggere risultano a Reggio Calabria (846 euro per 549 Smc) e Crotone (866 euro per 564 Smc).