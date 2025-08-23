«In qualità di coordinatore provinciale di Noi Moderati, esprimo profonda preoccupazione per la totale assenza di riscontri da parte del Comune di Castrovillari in merito alla vicenda dei TIS (Tirocini di Inclusione Sociale). Nonostante la nota del Dipartimento Lavoro della Regione Calabria, che ha fornito chiare indicazioni sull'iter da seguire per la stabilizzazione di questi lavoratori, l'amministrazione locale continua a mantenere un silenzio assordante e inspiegabile». È quanto dichiara Riccardo Rosa, coordinatore provinciale di Noi Moderati della provincia di Cosenza.

«Ad oggi, non è pervenuta alcuna comunicazione ufficiale che chiarisca quali misure il Comune di Castrovillari intenda adottare per avviare il percorso di stabilizzazione dei TIS. Questa inerzia sta mettendo a serio rischio la prosecuzione stessa dei tirocini, lasciando centinaia di famiglie in un limbo di incertezza e precarietà. Chiediamo pertanto che la Regione Calabria intervenga immediatamente per fare chiarezza su questa situazione, richiamando il Comune di Castrovillari alle proprie responsabilità.

I TIS non possono essere abbandonati al proprio destino. La loro dignità e il loro decoro lavorativo devono essere difesi, e l'amministrazione comunale ha il dovere di tutelare il futuro di questi cittadini. È inaccettabile che, a fronte di un'indicazione precisa da parte della Regione, non si sappia se il Comune intenda o meno seguire l'iter previsto per la loro stabilizzazione. Noi Moderati continuerà a vigilare su questa vicenda e a sostenere i TIS nella loro battaglia per la stabilità e il riconoscimento dei loro diritti. Ci aspettiamo una presa di posizione forte e immediata da parte di tutte le istituzioni coinvolte», conclude il coordinatore Provinciale di Noi Moderati per la provincia di Cosenza Provincia Riccardo Rosa.