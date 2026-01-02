In provincia di Cosenza, in Calabria, il Comune di Piane Crati ha indetto un nuovo concorso pubblico rivolto ai diplomati per l’assunzione di istruttori amministrativi con contratto di lavoro a tempo indeterminato e part time.

Si tratta di un’opportunità occupazionale stabile nel settore pubblico, rivolta a candidati in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 9 gennaio 2026, esclusivamente con modalità telematica.

Requisiti di accesso

Possono partecipare al concorso coloro che risultano in possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso ai concorsi pubblici. È richiesta la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea, un’età non inferiore ai 18 anni e non superiore a quella prevista per il collocamento a riposo, l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni, il godimento dei diritti civili e politici e l’iscrizione nelle liste elettorali.

Non devono sussistere cause di esclusione dai pubblici impieghi, né condanne penali o procedimenti in corso incompatibili con l’assunzione nella Pubblica Amministrazione. È inoltre richiesta una posizione regolare rispetto agli obblighi di leva e l’assenza di situazioni di incompatibilità o inconferibilità di incarichi.

Sul piano del titolo di studio è sufficiente il diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado, conseguito presso istituti statali, paritari o legalmente riconosciuti, indipendentemente dall’indirizzo.

Prove di selezione

La procedura concorsuale potrà prevedere, in base al numero delle domande pervenute, una eventuale prova preselettiva. La selezione vera e propria si articola in una prova scritta e in una prova orale.

Le prove verteranno su materie fondamentali per il profilo amministrativo, tra cui elementi di diritto costituzionale e amministrativo, ordinamento istituzionale, contabile e finanziario degli enti locali, disciplina del lavoro pubblico e contratti del comparto Funzioni Locali, normativa sugli appalti pubblici, trasparenza e prevenzione della corruzione, Codice dell’Amministrazione Digitale, documentazione amministrativa, nozioni di diritto penale con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione e tutela dei dati personali secondo il Regolamento europeo sulla privacy.

Durante il colloquio orale sarà inoltre accertata la conoscenza della lingua inglese e delle principali applicazioni informatiche di uso corrente.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione deve essere inoltrata esclusivamente online attraverso il Portale inPA, entro il termine perentorio del 9 gennaio 2026. Per l’invio è necessario essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e autenticarsi tramite SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS.

È previsto il versamento di un contributo di partecipazione pari a 10 euro, non rimborsabile. Eventuali difficoltà tecniche possono essere risolte consultando le guide disponibili sul portale inPA.

Il bando

Tutti i dettagli relativi al concorso, compreso il numero dei posti, il profilo professionale e le modalità di svolgimento delle prove, sono contenuti nel bando ufficiale, disponibile in formato PDF sul portale inPA e sul sito istituzionale dell’ente.

La lettura integrale del bando è fortemente consigliata prima dell’invio della candidatura.