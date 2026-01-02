Concorso a tempo indeterminato e part time: domande entro il 9 gennaio 2026
In provincia di Cosenza, in Calabria, il Comune di Piane Crati ha indetto un nuovo concorso pubblico rivolto ai diplomati per l’assunzione di istruttori amministrativi con contratto di lavoro a tempo indeterminato e part time.
Si tratta di un’opportunità occupazionale stabile nel settore pubblico, rivolta a candidati in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 9 gennaio 2026, esclusivamente con modalità telematica.
Requisiti di accesso
Possono partecipare al concorso coloro che risultano in possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso ai concorsi pubblici. È richiesta la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea, un’età non inferiore ai 18 anni e non superiore a quella prevista per il collocamento a riposo, l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni, il godimento dei diritti civili e politici e l’iscrizione nelle liste elettorali.
Non devono sussistere cause di esclusione dai pubblici impieghi, né condanne penali o procedimenti in corso incompatibili con l’assunzione nella Pubblica Amministrazione. È inoltre richiesta una posizione regolare rispetto agli obblighi di leva e l’assenza di situazioni di incompatibilità o inconferibilità di incarichi.
Sul piano del titolo di studio è sufficiente il diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado, conseguito presso istituti statali, paritari o legalmente riconosciuti, indipendentemente dall’indirizzo.
Prove di selezione
La procedura concorsuale potrà prevedere, in base al numero delle domande pervenute, una eventuale prova preselettiva. La selezione vera e propria si articola in una prova scritta e in una prova orale.
Le prove verteranno su materie fondamentali per il profilo amministrativo, tra cui elementi di diritto costituzionale e amministrativo, ordinamento istituzionale, contabile e finanziario degli enti locali, disciplina del lavoro pubblico e contratti del comparto Funzioni Locali, normativa sugli appalti pubblici, trasparenza e prevenzione della corruzione, Codice dell’Amministrazione Digitale, documentazione amministrativa, nozioni di diritto penale con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione e tutela dei dati personali secondo il Regolamento europeo sulla privacy.
Durante il colloquio orale sarà inoltre accertata la conoscenza della lingua inglese e delle principali applicazioni informatiche di uso corrente.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione deve essere inoltrata esclusivamente online attraverso il Portale inPA, entro il termine perentorio del 9 gennaio 2026. Per l’invio è necessario essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e autenticarsi tramite SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS.
È previsto il versamento di un contributo di partecipazione pari a 10 euro, non rimborsabile. Eventuali difficoltà tecniche possono essere risolte consultando le guide disponibili sul portale inPA.
Il bando
Tutti i dettagli relativi al concorso, compreso il numero dei posti, il profilo professionale e le modalità di svolgimento delle prove, sono contenuti nel bando ufficiale, disponibile in formato PDF sul portale inPA e sul sito istituzionale dell’ente.
La lettura integrale del bando è fortemente consigliata prima dell’invio della candidatura.