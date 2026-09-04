Due posti da docente di organo a tempo pieno e indeterminato, uno al Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza e l’altro al Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania. È quanto prevede il concorso pubblico per esami e titoli indetto dall’istituzione cosentina per l’anno accademico 2026-2027.

La procedura riguarda il profilo di docente di prima fascia, settore artistico-disciplinare AFAM017, ex CODI/19 – Organo, ed è stata avviata in convenzione tra i due Conservatori.

L’efficacia del concorso e la successiva stipula dei contratti restano subordinate all’adozione del Dpcm autorizzatorio previsto dal Dpr 83 del 2024.

Come sono distribuiti i due posti

Il bando mette a disposizione:

un posto a tempo pieno presso il Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza;

un posto a tempo pieno presso il Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania.

Il settore disciplinare comprende formazione, pratica e ricerca legate all’organo. Sono richieste competenze tecniche, musicali, culturali e interpretative relative ai repertori delle diverse epoche, alle prassi esecutive, all’attività concertistica e alla didattica dello strumento.

La graduatoria potrà essere impiegata dalle due istituzioni anche per eventuali incarichi a tempo determinato che dovessero rendersi disponibili durante il suo periodo di validità.

I requisiti per partecipare

Oltre ai requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego, il bando richiede un’età compresa tra 18 e 69 anni, l’idoneità fisica alle mansioni e il godimento dei diritti civili e politici.

Per l’ammissione è necessario possedere almeno uno dei requisiti professionali indicati:

abilitazione artistica nazionale nello stesso settore disciplinare;

inquadramento a tempo indeterminato come docente nel medesimo settore;

durante la fase transitoria prevista dal Dpr 83/2024, inserimento a pieno titolo nelle graduatorie nazionali oppure superamento di un concorso pubblico selettivo per una graduatoria d’istituto, accompagnato da almeno tre anni accademici di insegnamento nei precedenti otto.

Per il calcolo dell’esperienza richiesta, il periodo considerato decorre dall’anno accademico 2018-2019 fino alla scadenza delle domande. Il bando stabilisce criteri specifici per valutare giorni e ore di insegnamento.

Domande esclusivamente tramite InPA

La candidatura dovrà essere presentata esclusivamente attraverso il Portale InPA, utilizzando il modello contenuto nell’Allegato A.

Il termine scadrà alle ore 23.59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando su InPA. Nel documento allegato non è indicata una data di calendario, che dovrà quindi essere calcolata facendo riferimento alla pubblicazione sul portale.

Il codice identificativo del concorso è:

CMSG_CS_AFAM017_CODI19

La domanda dovrà comprendere le scansioni di un massimo di 20 titoli relativi ad attività di produzione artistica, pubblicazioni e altri titoli culturali e professionali. La documentazione non potrà superare complessivamente i 20 megabyte.

Il modulo dovrà essere firmato digitalmente oppure sottoscritto con firma autografa e successivamente scansionato. Non sono ammesse modalità di trasmissione differenti.

Il bando è pubblicato anche sul sito del Conservatorio di Cosenza e sul Portale dei concorsi AFAM.

Le due prove d’esame

La selezione prevede una prova didattica e una prova pratica.

La prova didattica consiste in una lezione orale della durata massima di 30 minuti su due argomenti estratti a sorte. I temi riguardano, tra gli altri, i metodi per lo studio dell’organo, le prassi esecutive, la storia dello strumento, l’evoluzione della pedaliera e l’impiego dell’organo nella musica d’insieme.

Durante questa fase saranno accertate anche la conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. La prova assegna un massimo di 35 punti.

La prova pratica prevede una performance in forma di concerto della durata compresa tra 60 e 75 minuti. Il programma dovrà includere composizioni di Johann Sebastian Bach e opere appartenenti alle altre aree e agli autori indicati nel bando. Il punteggio massimo è di 40 punti.

Accederanno alla valutazione dei titoli i candidati che avranno ottenuto almeno 50 punti sui 75 disponibili nelle prove.

Punteggi e graduatoria

Il punteggio complessivo massimo è pari a 100 punti:

fino a 75 punti per le prove;

fino a 25 punti per titoli di servizio, studio, artistici, culturali e professionali.

Per conseguire l’idoneità bisognerà raggiungere almeno 60 punti complessivi, dei quali almeno 50 derivanti dalle prove d’esame.

Date, sedi e orari delle prove saranno comunicati attraverso un successivo decreto del direttore. La pubblicazione sui portali ufficiali avrà valore di notifica per i candidati.

La graduatoria definitiva resterà valida per due anni, salvo diverse disposizioni normative. Il bando è firmato dal direttore del Conservatorio di Cosenza, maestro Francesco Perri.