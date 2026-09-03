E’ uscito dalla sua abitazione nella zona di Piazza Europa, nel capoluogo bruzio, intorno alle ore 13 di ieri. Da quel momento non ha fatto rientro a casa e i familiari non hanno più avuto sue notizie.

Sono ore di forte preoccupazione per la famiglia di Salvatore Sproviero, 42 anni, che risulta irreperibile da ieri, mercoledì 2 settembre 2026. E’ uscito dalla sua abitazione nella zona di Piazza Europa, a Cosenza, intorno alle ore 13. Da quel momento non ha fatto rientro a casa e i familiari non hanno più avuto sue notizie. La famiglia ha già presentato una denuncia di scomparsa ai Carabinieri e ha lanciato un appello attraverso i social network, chiedendo la massima condivisione delle informazioni per favorire il ritrovamento.

L’appello della famiglia per Salvatore Sproviero

Secondo quanto riferito dai familiari, al momento dell’allontanamento Salvatore Sproviero indossava abiti di colore blu. I parenti sono molto preoccupati per le sue condizioni e invitano chiunque possa averlo visto a fornire immediatamente qualsiasi informazione utile, anche nel caso si sia trattato soltanto di un breve avvistamento. L’attenzione è rivolta in particolare a Cosenza e ai comuni vicini, dove la famiglia chiede di condividere il più possibile l’appello.

Come fornire informazioni

Chiunque abbia visto Salvatore Sproviero o disponga di informazioni che possano contribuire a ricostruire i suoi spostamenti è invitato a contattare direttamente la famiglia al numero 3405676070. In caso di informazioni urgenti è inoltre possibile contattare il numero unico di emergenza 112. La famiglia rinnova l’appello alla condivisione, nella speranza che ogni possibile segnalazione possa contribuire a riportare Salvatore Sproviero a casa. Chiunque abbia informazioni utili è invitato a non diffondere ipotesi non verificate sui social, ma a comunicarle direttamente alla famiglia o alle autorità competenti.