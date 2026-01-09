Il Comune di Corigliano-Rossano informa che è stato pubblicato sull’Albo Pretorio l’avviso pubblico per la presentazione delle domande finalizzate alla formazione della nuova graduatoria aperta degli aspiranti assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata (ERP).

Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato al 13 febbraio 2026. Le domande dovranno essere compilate esclusivamente sull’apposito modulo disponibile nella sezione Avvisi del sito istituzionale dell’ente e corredate dalla documentazione obbligatoria richiesta, a supporto delle condizioni autocertificate.

Le istanze potranno essere presentate attraverso tre modalità:

raccomandata con avviso di ricevimento;

consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune;

posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.coriglianorossano@asmepec.it, esclusivamente da caselle PEC.

Nel modulo è incluso un questionario dettagliato che ciascun richiedente è tenuto a compilare con la massima precisione e completezza. Le domande pervenute oltre i termini stabiliti saranno escluse dal concorso. Sono previste specifiche proroghe per i lavoratori emigrati all’estero, secondo quanto indicato nell’avviso pubblico.

«L’Avviso ERP rappresenta uno strumento fondamentale di equità sociale e di tutela del diritto all’abitare», dichiara l’assessore alle Politiche sociali Marinella Grillo. «Attraverso questa procedura – aggiunge – l’Amministrazione comunale garantisce criteri di trasparenza, imparzialità e legalità nell’assegnazione degli alloggi, rivolgendosi a nuclei familiari e persone che vivono condizioni di fragilità economica e sociale. L’edilizia residenziale pubblica non è soltanto una risposta abitativa, ma un presidio di dignità, inclusione e coesione sociale».

Sul tema interviene anche il sindaco Flavio Stasi, che inquadra l’avviso in un contesto più ampio. «Il tema della casa è divenuto negli ultimi anni di grande attualità nazionale ed è costantemente oggetto di confronto tra le istituzioni, in particolare tra i Comuni. Si tratta di un bisogno e di un diritto per il quale, purtroppo, si è ancora fermi a molti decenni fa».

Secondo il primo cittadino, da un lato «l’assenza di politiche per la nuova edilizia popolare ha consegnato al Paese un patrimonio edilizio vecchissimo», dall’altro «normative spesso macchinose non consentono procedure rapide nemmeno per l’assegnazione degli alloggi esistenti, generando un sostanziale immobilismo del settore».

«In questo contesto difficile – conclude Stasi – abbiamo lavorato su più fronti: dal recupero di finanziamenti per piccoli interventi di edilizia popolare fino alla riqualificazione dei nuclei ERP attraverso progetti di rigenerazione urbana, come già avvenuto in via Riccione, via Provinciale e in parte di via Vivaldi. Anche questo avviso è il frutto di un lavoro di coordinamento tra enti e rappresenta uno strumento ulteriore per intercettare bisogni reali della nostra comunità e trasformarli in risposte concrete, soprattutto per chi vive condizioni di marginalità sociale e fragilità economica».

L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini interessati a prendere visione dell’avviso pubblico e a presentare domanda nei tempi e con le modalità previste, ribadendo che il diritto all’abitare rappresenta uno dei pilastri fondamentali di una comunità giusta, solidale e fondata sul rispetto delle regole.