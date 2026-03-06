Il consigliere regionale Francesco De Cicco, capogruppo dei Democratici Progressisti Meridionalisti in Consiglio regionale, ha presentato un’interrogazione a risposta scritta alla Giunta della Calabria per chiedere chiarimenti sul futuro della società Amaco S.p.A. e sulle garanzie occupazionali per i lavoratori coinvolti nella crisi dell’azienda di trasporto pubblico di Cosenza.

La vicenda riguarda la società che gestisce il trasporto pubblico locale del capoluogo bruzio e che è stata posta in liquidazione giudiziale dal Tribunale di Cosenza il 25 novembre 2023, aprendo una fase particolarmente delicata sia per il servizio pubblico sia per il destino dei dipendenti.

Al centro dell’interrogazione c’è il ruolo del consorzio Cometra, di cui Amaco fa parte insieme ad altre aziende del settore del trasporto pubblico locale, tra cui Ferrovie della Calabria e AMC Catanzaro. Lo statuto del consorzio prevede che, in caso di liquidazione giudiziale di una società consorziata, questa debba essere estromessa. In tale scenario il servizio di trasporto pubblico dovrebbe comunque essere garantito dal consorzio, anche attraverso una delle società aderenti.

Secondo quanto evidenziato da De Cicco, questa ipotesi potrebbe consentire il trasferimento del servizio e dei lavoratori Amaco al consorzio, salvaguardando così l’intero livello occupazionale, composto da 111 unità.

Parallelamente, alla curatela è stata presentata anche una proposta alternativa che prevede l’acquisto della struttura aziendale di Torrevecchia per circa 2,1 milioni di euro, a fronte di una stima di valore pari a circa 4,5 milioni. Il piano prevede inoltre l’assorbimento di 95 lavoratori sui 111 attualmente impiegati. La procedura dovrebbe concludersi entro il 13 marzo 2026, salvo eventuali offerte migliorative.

In questo contesto, secondo il consigliere regionale, una possibile soluzione potrebbe arrivare proprio attraverso una proposta migliorativa, eventualmente promossa tramite Ferrovie della Calabria, società pubblica che detiene già una quota all’interno del consorzio Cometra e che potrebbe rappresentare uno strumento utile per garantire la continuità del servizio e la tutela occupazionale.

«La vicenda Amaco non può essere trattata come una semplice operazione societaria – ha dichiarato De Cicco –. Qui è in gioco il futuro del trasporto pubblico locale della città di Cosenza e il destino di 111 lavoratori e delle loro famiglie. La Regione Calabria ha il dovere di chiarire quale strada intende sostenere e quali garanzie concrete intende mettere in campo per la tutela occupazionale e per la continuità del servizio».

Il capogruppo dei Democratici Progressisti Meridionalisti ha sottolineato inoltre la necessità di evitare soluzioni che possano ridurre i livelli occupazionali o indebolire un servizio pubblico essenziale per i cittadini.

Attraverso l’interrogazione depositata in Consiglio regionale, De Cicco chiede quindi alla Giunta calabrese di chiarire quale posizione ufficiale intenda assumere rispetto alla possibile vendita della struttura di Torrevecchia e al trasferimento del servizio di trasporto pubblico locale, indicando le azioni che la Regione intende intraprendere per garantire la tutela dei lavoratori e la continuità del servizio nella città di Cosenza.