Un fondo da 270 mila euro per sostenere la ripresa delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio provinciale a partire dal 18 gennaio scorso. È quanto prevede il nuovo Bando Contributi Eventi Alluvionali 2026, pubblicato dalla Camera di Commercio di Cosenza.

La misura straordinaria, approvata dalla Giunta camerale nella seduta del 29 giugno, è attualmente nella fase di preinformativa. Le domande potranno essere presentate a partire dal 13 luglio 2026, secondo le modalità indicate dall'ente camerale.

Il bando prevede contributi a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 5 mila euro per ciascuna impresa, a fronte di un investimento minimo di mille euro.

Potranno accedere all'agevolazione le imprese attive con sede legale, operativa o unità locale nei Comuni della provincia di Cosenza interessati dalle ordinanze della Protezione civile emanate dopo la dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri, purché abbiano subito danni direttamente riconducibili agli eventi alluvionali e siano in possesso dei requisiti previsti dal bando.

Saranno finanziabili le spese sostenute, o da sostenere, dal 18 gennaio 2026 in poi per consentire la ripresa dell'attività produttiva. Tra gli interventi ammessi figurano l'acquisto o la riparazione di arredi, macchinari e attrezzature, hardware e software, l'installazione o il ripristino di impianti e l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti.

Restano invece escluse le opere murarie, l'acquisto di beni usati e le altre tipologie di spesa non previste dal regolamento.

Il testo completo del bando, con requisiti, modalità di partecipazione, documentazione richiesta e criteri di accesso ai contributi, è consultabile sul sito della Camera di Commercio di Cosenza.