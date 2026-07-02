Ad avere la peggio la persona che viaggiava a bordo della due ruote prontamente soccorsa e trasportata in ospedale

Incidente nel primo pomeriggio di oggi a Cosenza. Il violento impatto tra un’auto e una moto si grossa cilindrata si è verificata su via Lungo Crati, all’altezza dello Spirito Santo. Ad avere la peggio, il conducente della due ruote che è stato trasferito in ospedale da un’ambulanza giunta sul posto. Al momento non si conoscono le sue condizioni di salute.