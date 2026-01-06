Nuove opportunità di lavoro al Sud Italia con Italgas, che ha avviato una selezione rivolta a diplomati da inserire nell’area di Gestione Rete. Le assunzioni rientrano nel piano di espansione 2024-2030 del gruppo e interessano in particolare Calabria, Puglia e Basilicata, con ulteriori posizioni aperte anche nel Centro e Nord Italia.

Le sedi interessate

Le nuove assunzioni riguardano il profilo di Addetti alla distribuzione da inserire nei Poli territoriali. I posti disponibili al Sud sono localizzati a Reggio Calabria, Taranto e Potenza. L’azienda segnala inoltre che sono attive selezioni analoghe anche in altre regioni italiane.

A chi è rivolta la selezione

La ricerca è rivolta a candidati in possesso di diploma a indirizzo tecnico, con preferenza per Geometri, Periti meccanici o industriali. L’eventuale esperienza pregressa in mansioni analoghe rappresenta un titolo preferenziale, ma non è sempre indispensabile.

Tra i requisiti richiesti figurano una buona conoscenza degli strumenti informatici, in particolare del pacchetto Office e dei programmi CAD, il possesso della patente di guida di categoria B e una conoscenza di base della lingua inglese. Completano il profilo competenze trasversali come capacità di problem solving, attitudine al lavoro di squadra, organizzazione e orientamento al risultato.

Le mansioni previste

Gli addetti alla distribuzione saranno impegnati principalmente nella manutenzione della rete del gas, occupandosi di attività di pronto intervento, ricerca e riparazione delle dispersioni, sia su tubazioni interrate che aeree, utilizzando strumentazioni tecnologicamente avanzate e seguendo le procedure aziendali.

Il ruolo prevede anche l’inserimento e la gestione dei dati tecnici, l’esecuzione delle prove di tenuta, la sostituzione delle tubazioni, gli allacciamenti, la gestione dei materiali di magazzino e il contatto diretto con gli utenti per eventuali modifiche agli impianti.

Il gruppo Italgas

Italgas è il principale operatore italiano nella distribuzione del gas naturale e uno dei maggiori a livello europeo. Il gruppo gestisce una rete estesa su gran parte del territorio nazionale ed è attivo anche nel settore idrico in Campania. Negli ultimi anni ha ampliato il proprio raggio d’azione investendo nell’efficienza energetica e nei processi di decarbonizzazione, rafforzando il proprio ruolo strategico nella transizione energetica.

Come candidarsi

Le candidature devono essere presentate attraverso il portale ufficiale di Italgas, nella sezione “Lavora con noi”, selezionando la posizione di interesse e la sede territoriale.