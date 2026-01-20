Sostenere l’occupazione giovanile e contrastare la fuga dei talenti dalla Calabria: è questo l’obiettivo dell’Avviso pubblico “Lavoro Giovani Calabria”, finanziato dal PR Calabria FSE+ 2021-2027, appena pubblicato dalla Regione Calabria. Una misura strategica che punta a offrire concrete opportunità di inserimento nel mondo del lavoro ai giovani under 35 attraverso tirocini extracurriculari da svolgere interamente sul territorio regionale.

L’intervento si colloca nell’ambito dell’Obiettivo di Policy 4 del Programma regionale, Priorità 4, Azione 4_aa_2, ed è pensato per ridurre in modo strutturale lo svantaggio occupazionale dei giovani calabresi, favorendo percorsi di orientamento, formazione on the job e primo contatto qualificato con le imprese.

I tirocini finanziati avranno una durata minima di sei mesi e massima di dodici mesi e dovranno essere attivati presso soggetti ospitanti con sede in Calabria. I destinatari sono giovani fino a 35 anni, residenti o domiciliati in Calabria, che dovranno essere preventivamente profilati nell’ambito del Programma GOL presso i Centri per l’Impiego, rientrando nei cluster 1, 2 o 3 riservati agli under 35.

La procedura è a titolarità regionale: l’attuazione degli interventi sarà curata dalla Regione Calabria, dai Centri per l’Impiego e dalle Agenzie per il Lavoro accreditate, individuate come soggetti promotori. Questi ultimi dovranno presentare apposita domanda di candidatura per essere inseriti nell’elenco dei soggetti attuatori autorizzati.

Per ciascun tirocinio è prevista un’indennità mensile di 650 euro, a fronte di un impegno massimo di 30 ore settimanali. La dotazione finanziaria complessiva della misura ammonta a 7 milioni di euro, a valere sulle risorse del PR Calabria FESR-FSE+ 2021-2027, Obiettivo specifico ESO4.1.

Le domande di autorizzazione all’avvio dei tirocini potranno essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 26 gennaio 2026 e fino alle ore 20.00 del 27 febbraio 2026, secondo le modalità indicate nell’Avviso. Le Agenzie per il Lavoro già accreditate dovranno registrarsi sulla piattaforma dedicata, mentre i Centri per l’Impiego sono autorizzati d’ufficio. La modulistica sarà compilabile online attraverso il portale Calabria Europa.

La procedura di selezione è a sportello: le domande saranno valutate in ordine cronologico, previa verifica di ammissibilità dei requisiti dei tirocinanti e dei soggetti ospitanti, fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

Il testo integrale dell’Avviso è consultabile sui canali istituzionali della Regione Calabria e sul portale Calabria Europa. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Settore Politiche Attive del Lavoro del Dipartimento “Lavoro, Imprese e Aree Produttive” o scrivere all’indirizzo indicato nell’Avviso.