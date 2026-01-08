Mendicino conquista un risultato di rilievo nazionale entrando tra i dieci progetti ammessi al programma Tirocini Inpa promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica. Un traguardo che rende il Comune delle Serre cosentine l’unico del centro-sud Italia selezionato nell’ambito dell’iniziativa.

A darne notizia sui suoi canali è il sindaco Irma Bucarelli che ha ripercorso il lavoro avviato nei mesi scorsi con l’Università della Calabria per la stipula di una convenzione strategica. Il progetto presentato riguarda lo sviluppo di strumenti e procedure standard per la valutazione energetica e per l’implementazione delle Comunita Energetiche Rinnovabili CER con un forte impatto sul territorio. Il Comune di Mendicino è capofila del progetto che coinvolge anche Castrolibero e Fuscaldo in una sinergia istituzionale volta a promuovere innovazione sostenibilità e servizi per la cittadinanza.

La collaborazione con l’Unical rappresenta un valore aggiunto sia in termini di competenze tecniche sia di visione strategica. Elemento centrale dell’iniziativa è l’arrivo di giovani universitari che saranno impegnati in tirocini formativi retribuiti. I tirocinanti metteranno a disposizione competenze qualificate a supporto degli enti locali offrendo al tempo stesso una concreta opportunità di crescita professionale.

Il risultato ottenuto pone Mendicino come Comune dinamico e capace di intercettare programmi nazionali ad alta competitività. Il progetto Mendicino tirocini Inpa si candida cosi a diventare un modello virtuoso per l’innovazione energetica e per le politiche attive rivolte ai giovani nel Mezzogiorno.