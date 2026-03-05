La Regione Calabria, attraverso il Dipartimento Infrastrutture (Settore Infrastrutture di Trasporto e Sistemi Infrastrutturali complessi), ha pubblicato una manifestazione di interesse per costituire una short list finalizzata al conferimento di incarichi tecnici e di funzioni tecniche ai sensi dell’articolo 45 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e del disciplinare approvato con DGR n. 424/2025.

L’avviso è rivolto al personale in servizio presso la Regione Calabria, inteso come dipendenti a tempo indeterminato o determinato dell’Amministrazione regionale e anche dipendenti di altre amministrazioni in posizione di comando, distacco o temporaneo utilizzo presso la Regione. La short list, viene precisato, sarà formata nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità, concorrenza e rotazione, tenendo conto anche dei carichi di lavoro del personale coinvolto.

Gli incarichi per i quali si punta a selezionare i profili riguardano le principali figure della gestione tecnico-amministrativa degli interventi: Responsabile Unico di Progetto (RUP), responsabile di fase, direzione lavori (DL), direzione dell’esecuzione del contratto (DEC), supporto a RUP/DL/DEC, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (CSP/CSE) e attività di collaudo e verifica di conformità secondo la normativa vigente. Il luogo di esecuzione è indicato nelle sedi dell’Amministrazione regionale e la durata degli incarichi è temporanea, fino alla conclusione delle relative attività.

Sul fronte economico, l’avviso specifica che chi assumerà gli incarichi parteciperà al riparto del fondo previsto dall’articolo 45 del Codice dei contratti pubblici, con modalità e criteri stabiliti dal disciplinare regionale approvato con la DGR 424 del 4 agosto 2025.

Per i requisiti tecnici, il Dipartimento richiama, per esempio, quanto previsto dal Codice per RUP e DL: titolo di studio adeguato, esperienza professionale in attività analoghe, aggiornamento continuo, assenza di sanzioni disciplinari nel biennio precedente e cause ostative legate a condanne per reati contro la pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 35-bis del D.lgs. 165/2001. Viene inoltre richiesta, per alcune figure, conoscenza della normativa di settore e degli strumenti di e-procurement pubblici, come MEPA e piattaforme affini. Per i collaudatori, tra i requisiti abilitanti è indicato il possesso di laurea magistrale in ingegneria o architettura e l’abilitazione all’esercizio della professione, con possibili integrazioni in base alle specificità dell’opera.

La domanda di partecipazione, tramite Allegato A, dovrà essere inviata via PEC all’indirizzo dipartimento.infrastrutture@pec.regione.calabria.it entro cinque giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale della Regione Calabria, allegando curriculum formativo e professionale, elenco incarichi svolti, documento di identità e dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000. Prima dell’eventuale conferimento dell’incarico dovrà inoltre essere acquisito il nulla osta del dirigente generale del dipartimento o dell’ente di appartenenza, nei casi previsti.

La valutazione avverrà sulla base dei curricula, con la possibilità per l’amministrazione di richiedere successivamente la documentazione a supporto di quanto dichiarato. Gli incarichi saranno poi conferiti con apposito provvedimento, tenendo conto di requisiti, esperienza e capacità professionale, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione.