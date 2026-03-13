Un investimento di circa tre milioni di euro per rafforzare il sistema dei servizi sociali e sostenere le persone più fragili. È il risultato della nuova programmazione approvata all’unanimità dalla Conferenza dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale n.1 di Cosenza, frutto del lavoro congiunto degli uffici comunali dei Servizi sociali e delle professionalità impegnate nella pianificazione delle risorse destinate dal Governo ai territori.

La programmazione si fonda su un’attenta attività di analisi dei bisogni sociali e punta a rispondere in maniera concreta alle nuove fragilità che emergono nelle comunità locali, attraverso un sistema integrato di interventi orientati all’inclusione sociale e al miglioramento della qualità della vita.

«Questo risultato – ha dichiarato il presidente della Conferenza dei Sindaci Franz Caruso – è il frutto di un lavoro serio e responsabile che abbiamo voluto avviare sin dal nostro insediamento. Abbiamo scelto di programmare con rigore e visione strategica l’utilizzo delle risorse pubbliche affinché diventino strumenti concreti di sostegno alle persone e alle famiglie che vivono condizioni di difficoltà».

Le risorse saranno destinate a una rete articolata di servizi, tra cui tirocini di inclusione sociale, interventi di sostegno socioeducativo domiciliare, il potenziamento dei servizi domiciliari e di prossimità, il supporto alla genitorialità, oltre ai servizi per l’inclusione sociale (PIS) e al rafforzamento del segretariato sociale.

Secondo Caruso, si tratta di un cambio di passo nella gestione delle politiche sociali. «Un tempo – ha sottolineato – risorse di questa natura rischiavano di restare inutilizzate o disperse nelle pieghe dei bilanci. Oggi portiamo avanti un processo virtuoso di programmazione e utilizzo efficace dei fondi pubblici, mettendo al centro i bisogni reali della comunità».

Il sistema dei servizi previsto dalla nuova pianificazione è rivolto a adulti, minori, anziani e cittadini di Paesi terzi, sia singoli sia nuclei familiari, con l’obiettivo di accompagnare le persone nelle diverse fasi della vita e promuovere inclusione, integrazione e benessere sociale.

«La nostra missione – ha concluso Caruso – è ridurre le disparità e garantire a ogni persona il diritto di accedere al sistema di protezione sociale». Un impegno portato avanti insieme alla dirigente Matilde Fittante, alla responsabile di posizione organizzativa Sofia Vetere e a tutto l’Ufficio di Piano dell’Ambito, impegnato quotidianamente nella costruzione di politiche sociali più vicine ai cittadini.

Con questa programmazione, l’Ambito Territoriale Sociale n.1 di Cosenza si conferma uno dei principali riferimenti regionali nella gestione delle politiche sociali, rafforzando una rete di servizi orientata alla tutela dei diritti e alla coesione della comunità.