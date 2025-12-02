La novità dell’appuntamento 2025 di Perciavutti, l’evento della spillatura dalle botti del vino nuovo, organizzata a Mormanno dal sei dicembre all’otto dicembre è la tre giorni dedicata alla biodiversità ed alle eccellenze del territorio nell’ambito dell’evento “Terra di Vigna. Calici nel Pollino”, presentato dalla Condotta Slow Food Valle del Mercure Pollino con la partecipazione di produttori, tecnici, istituzioni, sommelier, artigiani e visitatori in un grande racconto corale che intreccia cultura agricola, identità territoriale e comunità.

Per illustrare i dettagli della manifestazione identitaria di Mormanno, tipica del periodo dell’Immacolata, giunta alla 21ma edizione e che coinvolge i quartieri Costa, Casalicchio, Capo Lo Serro e Torretta, abbiamo ospitato negli studi del nostro network il sindaco della città del Pollino, Paolo Pappaterra. «L'anno scorso ha detto - abbiamo superato uno scoglio importante: quello della ventesima edizione. Da sagra locale ormai ci troviamo di fronte ad una grande e coinvolgente manifestazione con oltre 200 volontari impegnati nell’abbellimento del borgo e nell’accoglienza dei visitatori.

Questi nostri piccoli paesi dell'entroterra vivono il dramma dello spopolamento. Questa iniziativa porta con sé la voglia dello stare insieme e aiuta psicologicamente chi vuole rimanere, chi vuole restare, perché comprende di essere un elemento utile a dare forza e vigore alla comunità. E poi c’è la capacità attrattiva con migliaia di visitatori che nei giorni della festa affollano le nostre contrade. Tutte le nostre strutture ricettive, parliamo di circa 200 posti letto, sono esaurite da fine estate e mi dicono che i turisti si siano rivolti per pernottare anche ad alberghi e bed & breakfast di Castrovillari».

Il sindaco di Mormanno Paolo Pappaterra presenta la 21esima edizione di Perciavutti, in programma nella cittadina del Pollino dal sei all'otto dicembre

Motore operativo è l’Associazione Comunalia, insieme all’Amministrazione comunale di Mormanno, all’assessorato all’agricoltura della Regione Calabria, all’Ente Parco Nazionale del Pollino, al GAL Pollino, ad ARSAC e al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. «La manifestazione inizia il 6 dicembre appunto con l’iniziativa “Terre di Vigna, Calici del Pollino” - ha ricordato Pappaterra - Sarà una fiera con oltre 35 produttori di cantine vitivinicole calabresi di eccellenza, con vari panel di discussione tra produttori e istituzioni. Avremo per il secondo anno consecutivo tutti i 13 Gruppi di Azione Locale della Calabria. Inaugureremo i mercatini di Perciavutti dando lo spazio ai produttori locali e territoriali, e partiremo con la Notte Rossa, proprio perché legata sempre al tema del vino.

Il 7 dicembre la giornata sarà interamente dedicata a degustazioni, masterclass e panel istituzionali. E daremo il via alla grande nottata nei “vuttari” dove appunto si spillerà vino fino a notte fonda. Nella giornata dell’Immacolata spazio al Palio delle botti, questa gara locale disputata lungo il corso principale del borgo dove si fanno rotolare i tipici barilotti di legno. Perciavutti - ha concluso Pappaterra - rappresenta una occasione per valorizzare il borgo di Mormanno, il territorio del Pollino e soprattutto i nostri prodotti agroalimentari di qualità. E poi “Sua Maestà il Vino”, con le eccellenze delle cantine vitivinicole calabresi.

Desidero ringraziare i tantissimi volontari che in queste ore stanno lavorando senza sosta nei nostri vuttari e nei nostri quartieri, e le istituzioni che ci affiancano e che credono in “Perciavutti”, un evento vetrina per tutta la Calabria».