Il pubblico assisterà ai concerti circondato dai simboli più riconoscibili di San Nicola Arcella e dell’intera costa: il Palazzo, la Torre Crawford, la baia del borgo, l’Isola Dino e, sullo sfondo, le propaggini del massiccio del Pollino. La musica dei grandi artisti nazionali incontrerà il mare, il paesaggio e la storia di un luogo unico

Sono iniziati a San Nicola Arcella i lavori di allestimento dell’Arcella Open Air, il festival che nel mese di agosto porterà sulla Riviera dei Cedri tre grandi protagonisti della musica italiana: Aiello l’11 agosto, Sal Da Vinci il 13 agosto e Fiorella Mannoia il 20 agosto.

Tre appuntamenti differenti per genere e pubblico, accomunati dalla scelta di una location capace di trasformare ogni concerto in un’esperienza che va oltre la musica. Le date del festival, tutte con inizio alle ore 21.30, sono confermate dai canali ufficiali di vendita.

Panorama mozzafiato

L’area dell’Arcella Open Air si trova nei pressi del Palazzo dei Principi Lanza, in una posizione naturalmente affacciata sul Golfo di Policastro. Qui il pubblico potrà assistere ai concerti circondato da uno scenario che racchiude alcuni dei simboli più riconoscibili di San Nicola Arcella e dell’intera costa: il Palazzo, la Torre Crawford, la baia del borgo, l’Isola Dino e, sullo sfondo, le propaggini del massiccio del Pollino.

Un panorama tra i più suggestivi del Sud Italia, destinato a diventare parte integrante dello spettacolo. La musica dei grandi artisti nazionali incontrerà il mare, il paesaggio e la storia di un luogo unico, regalando agli spettatori la possibilità di vivere un concerto osservando il Golfo di Policastro e i suoi tramonti.

L’allestimento sarà immerso nel contesto. L’obiettivo è creare uno spazio funzionale, facendo in modo che le strutture dialoghino con il paesaggio. Non una semplice arena, dunque, ma uno spazio temporaneo pensato per valorizzare la bellezza già presente.

Lo spettacolo della musica dal vivo

La scelta dell’Arcella Open Air conferma una tendenza sempre più evidente nel settore della musica dal vivo. Produzioni, organizzatori e artisti cercano luoghi riconoscibili, suggestivi e legati all’identità dei territori, capaci di amplificare l’emozione del concerto e renderlo un’esperienza difficilmente replicabile altrove.

È esattamente in questa direzione che si inserisce l’Arcella Open Air: utilizzare la musica non soltanto come forma di intrattenimento, ma come strumento attraverso il quale raccontare e far conoscere un territorio.

San Nicola Arcella si prepara così ad accogliere tre serate nelle quali il luogo non sarà soltanto lo sfondo, ma uno dei protagonisti dello spettacolo.

Tre grandi nomi

Si comincerà martedì 11 agosto con il Calabrese Aiello. Giovedì 13 agosto sarà la volta di Sal Da Vinci, protagonista di una stagione artistica di straordinaria popolarità. La conclusione, giovedì 20 agosto, sarà affidata a Fiorella Mannoia con “Fiorella canta Fabrizio e Ivano – Anime Salve”, il progetto dedicato alle opere di Fabrizio De André e Ivano Fossati.

Tre concerti, tre differenti modi di vivere la musica e un unico, straordinario scenario. Con l’inizio dei lavori di allestimento, l’Arcella Open Air entra ufficialmente nella sua fase operativa e San Nicola Arcella si prepara a diventare, per tre notti d’agosto, uno dei palcoscenici più affascinanti dell’estate musicale italiana.