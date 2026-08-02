Il club vorrebbe prolungare il contratto del classe 2006 e mandarlo a giocare altrove. Una soluzione che dovrà però essere condivisa con il calciatore e il suo entourage

Il Cosenza continua a considerare Thomas Pompei un portiere interessante in prospettiva, ma per il classe 2006 potrebbe aprirsi una nuova esperienza lontano dalla città. Il progetto della società sarebbe quello di rinnovargli il contratto e successivamente cederlo in prestito, così da permettergli di giocare con maggiore continuità e completare il proprio percorso di crescita.

Nelle idee del direttore sportivo Fabio Lucioni, infatti, Pompei non sarebbe ancora pronto per affrontare una stagione da titolare tra i pali del Cosenza. Quel ruolo sarà affidato ad Iliev, appena ufficializzato dal Cagliari.

La strada immaginata dalla società, tuttavia, non dipenderà soltanto dalla volontà del Cosenza. Bisognerà comprendere anche quale sia la posizione di Pompei e del suo entourage. Il portiere dovrà valutare se il rinnovo seguito da una sistemazione temporanea possa rappresentare davvero la soluzione migliore, soprattutto in relazione alla destinazione, alla categoria e alle garanzie di impiego.

Il confronto tra le parti sarà quindi determinante. Il Cosenza vuole tutelare il cartellino del giovane portiere e accompagnarne la maturazione, mentre Pompei dovrà essere convinto dal progetto tecnico che gli verrà prospettato, visto che la speranza dell’estremo difensore è quella di giocare in primis e poi di puntare anche alla categoria superiore. Solo dopo aver eventualmente trovato un’intesa su questi aspetti si potrà procedere con il prolungamento e con l’eventuale trasferimento in prestito.