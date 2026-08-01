Un boato nella notte della rovente estate di Cosenza. In una traversa di viale della Repubblica, precisamente a via Muzzillo, ieri sera un’autovettura è saltata per aria. Il botto ha generato il terrore tra i residenti del quartiere, già particolarmente turbati dal caldo afoso che ha avvolto l’area urbana negli ultimi giorni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia di Stato. Questa mattina, invece, è toccato al Soccorso stradale rimuovere la carcassa di un’Opel Agila grigia ridotta ad un rottame dall’esplosione. Gli 007 della Squadra Mobile della Questura di Cosenza stanno seguendo ogni pista per ricostruire l’esatta dinamica di un’azione che pare avere tutti i crismi di un atto doloso. C’è un’indagine in corso e non si esclude alcuna pista. Inclusa quella passionale, che, se confermata, avrebbe mandato in frantumi non solo il cuore del diretto (o diretta) interessato.