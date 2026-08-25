Una raccolta di sangue, un confronto pubblico sui diritti delle persone con disabilità e un concerto dedicato alla musica popolare calabrese. Venerdì 28 agosto Santa Caterina Albanese ospiterà la prima edizione di “Comune in Movimento”, iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale.

Il programma si svilupperà tra Piazza Cosimo Grosso e Bivio Pianette, coinvolgendo associazioni, amministratori locali e rappresentanti delle istituzioni sociali e territoriali. La partecipazione agli appuntamenti serali sarà gratuita.

La raccolta di sangue con la Fidas

La giornata inizierà alle ore 8 in Piazza Cosimo Grosso con la raccolta di sangue organizzata insieme alla Fidas. Le donazioni proseguiranno fino alle ore 12.

Nella piazza sarà allestito un presidio sanitario con personale qualificato. L’iniziativa punta a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della donazione e sulla disponibilità di sangue per le strutture sanitarie.

Il confronto su inclusione e disabilità

La seconda parte del programma si svolgerà sul palco allestito lungo la Strada provinciale 270, a Bivio Pianette e nelle vicinanze dell’Incrocio dei Sapori.

Dalle ore 19 sono previsti il saluto dell’Amministrazione comunale e il convegno dedicato a inclusione sociale e disabilità. Parteciperanno sindaci del territorio, rappresentanti del settore Welfare della Regione Calabria, esponenti dell’Ambito territoriale di San Marco Argentano e l’assistente sociale del Comune, Antonello Canonico.

L’obiettivo dell’incontro sarà favorire il confronto tra istituzioni e servizi territoriali sulle politiche necessarie a sostenere le persone con disabilità e le rispettive famiglie. Il programma ufficiale pubblicato dal Comune indica alle ore 21.30 un ulteriore momento di saluti istituzionali.

Il concerto dei Dance Tarantella

Alle ore 22 inizierà il concerto dei Dance Tarantella, appuntamento conclusivo della manifestazione. La formazione porterà sul palco musica popolare, tarantella e repertorio legato alla tradizione calabrese.

L’ingresso sarà libero. Per raggiungere l’area serale il riferimento indicato dagli organizzatori è Bivio Pianette, lungo la Provinciale 270, nei pressi dell’Incrocio dei Sapori.