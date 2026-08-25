Il velivolo, proveniente da Riga, è arrivato a Vnukovo. Non sono noti missione, passeggeri o carico; Peskov afferma di non avere informazioni

Un aereo da trasporto militare statunitense Boeing C-17A Globemaster III è atterrato nella mattinata del 25 agosto all’aeroporto di Vnukovo, a Mosca. Il volo proveniva da Riga, in Lettonia, ma non sono ancora noti la finalità della missione, l’eventuale carico trasportato e l’identità delle persone presenti a bordo.

L’arrivo del velivolo è stato ricostruito attraverso i sistemi online di monitoraggio del traffico aereo. Il Cremlino, interpellato sulla vicenda, ha dichiarato di non disporre di informazioni.

La rotta dagli Stati Uniti a Mosca

Secondo i dati riportati dalla Tass, l’aereo era partito dalla base militare di Andrews, nei pressi di Washington, e aveva effettuato una tappa a Riga prima di dirigersi verso la Russia. La stessa fonte riferisce anche di un precedente passaggio dall’aeroporto di Charleston, negli Stati Uniti.

Una fonte dei servizi europei di controllo del traffico aereo ha confermato all’agenzia russa che il velivolo, dopo essere arrivato in Lettonia, aveva ripreso il volo verso il confine russo.

L’atterraggio a Mosca è avvenuto intorno alle 10 secondo l’orario della capitale russa, corrispondenti alle 7 GMT.

I dati consultati da Reuters identificano il velivolo con il numero di coda statunitense 07-7181 e indicano Vnukovo come aeroporto di destinazione. L’aereo sarebbe arrivato a Riga il 23 agosto dalla base di Camp Springs, nell’area di Washington.

Nessuna informazione su carico e passeggeri

Il Boeing C-17 Globemaster III è un grande aereo da trasporto militare impiegato per trasferire personale, mezzi e materiali. La natura del velivolo, tuttavia, non permette di stabilire lo scopo dello spostamento verso Mosca.

Non risultano comunicazioni ufficiali statunitensi sulla missione. Non è stato chiarito se a bordo ci fossero delegazioni, personale militare, materiale logistico o altri passeggeri.

Peskov: nessuna informazione dal Cremlino

Il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha affermato di non avere informazioni sull’arrivo dell’aereo americano.