Il fascino intramontabile del mare, i sapori autentici della tradizione marinara e il ritmo della musica dal vivo si preparano a fondersi in un unico, grande appuntamento. Giovedì 23 luglio 2026, a partire dalle ore 20:00, i riflettori si accenderanno nella suggestiva cornice di Schiavonea, frazione di Corigliano Rossano, per la "Notte Azzurra".

La manifestazione rappresenta una delle tappe più attese del CoRo Summer Fest, il ricco cartellone di eventi estivi promosso dal Comune di Corigliano-Rossano con l’obiettivo di valorizzare le radici locali e rilanciare la promozione turistica del territorio.

Dietro il ricco programma della serata c'è una solida rete istituzionale e associativa. L’evento, patrocinato e sostenuto dall'amministrazione comunale, è infatti il frutto di una proficua collaborazione tra le principali realtà attive nel tessuto locale: la Pro Loco Rossano "La Bizantina" APS, la Pro Loco Corigliano Calabro, l'Associazione Culturale Tremaglio, l'associazione Voci in Co. Ro, il format Pruppetish e numerose altre associazioni partner. Un fronte comune nato per offrire a residenti e turisti un’esperienza totalmente immersiva nell'identità della comunità costiera.

Il programma dell’evento

L'evento si articolerà su due macro-aree principali di Schiavonea, con un palinsesto variegato e adatto a un pubblico di tutte le età.

Piazza Portofino (a cura di Voci in Co. Ro)

Ore 20:00: Apertura ufficiale degli stand gastronomici con l'inizio della frittura e la degustazione delle tradizionali polpette di alici.

Ore 21:00: Spazio alla competizione culinaria con l'attesa finale di PRUPPETISH Ara Marina. I tre chef finalisti si sfideranno ai fornelli sotto l'occhio vigile (e il palato) della giuria tecnica.

Ore 23:00: Proclamazione del vincitore della sfida gastronomica. Subito dopo, la piazza si accenderà con il concerto di musica dal vivo della band Malelingue.

Piazza dei Due Mari (A cura dell'Associazione Culturale Tremaglio e delle Pro Loco)

Ore 19:30: Inaugurazione dei gazebo enogastronomici, accompagnata dal benvenuto musicale del gruppo TarantAcri folk.

Ore 20:00: Al via la grande degustazione collettiva di piatti tipici "n'tra marina". Il menù celebrerà i tesori del mare locale: alici "arriganati" e "scattijati", alici "m'banati e fritt", frittura di gamberi, trofie con gamberi e cozze, e l'immancabile "Sardella cunzata supra a fresiana". All'interno della piazza sarà inoltre allestito un Corner Culturale per ammirare l'esposizione dei dipinti dell'artista "Ninarte".

Ore 21:00: Il live dei TarantAcri folk entrerà nel vivo, trascinando il pubblico con i ritmi e le danze della tradizione meridionale.